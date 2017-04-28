Как отразится налоговая реформа Трампа на экономике США

Существует две основные причины для изменения налогового кодекса: стимулирование экономического роста или сокращение структурного дефицита.

Любой политик, который желает незаметно дать деньги своим друзьям или ликвидировать проблемную программу, упомянет одну из них.

Он либо скажет, что "компании нуждаются в налоговой определенности для роста", подразумевая, что "определенность в том, что им понравится налоговый кодекс", либо "нам не хватает денег".

Поэтому, как только администрация Дональд Трамп 26 апреля обнародовала проект налоговой реформы, захотелось задать два вопроса: поможет ли это ускорить экономическое восстановление Америки и начнет ли сокращаться дефицит страны.

Итак, Белый дом предлагает снизить корпоративный налог на прибыль с 35% до 15%. До 15% с нынешних 39,6% Трамп хочет снизить налог на прибыль для так называемых компаний сквозного налогообложения (pass-through businesses).

"Сквозной" означает отсутствие каких-либо налоговых обязательств - все они перекладываются на собственника бизнеса.

"Компании сквозного налогообложения" играют чрезвычайно важную роль в экономике США, в них работает около половины всех занятых в частном секторе.

В прошлом году экономисты министерства финансов проанализировали налоговую статистику по этим компаниям.

Они обнаружили, что в 1980 г. сборы со сквозного налогообложения составляли менее четверти в поступлениях от корпоративных налогов. К 2011 г. они превысили половину.

Принятые в 1986 г. изменения в налоговом кодексе сделали эту схему более привлекательной для собственников. По всей видимости, Белый дом хочет продолжить этот тренд.

Экономисты американского минфина также обнаружили, что компании сквозного налогообложения, еще недавно в основном малый бизнес с одним владельцем, теперь имеют группы богатых владельцев и партнеров.

Причем схема настолько непрозрачна, что регулятор, порой, не в силах определить истинных собственников компаний, отмечает британский журнал The Economist.

В прошлом году симпатизирующая республиканцам аналитическая организация Tax Foundation подсчитала, что в случае введения налоговой ставки в 15% на прибыль компаний со сквозным налогообложением государственная казна не досчитается $1,5 трлн в следующие десять лет.

При этом нет никаких подтверждений, что низкая ставка будет стимулировать экономический рост.

Но республиканцы настаивают, что более низкие налоги подтолкнут компании покупать больше нового оборудования, что увеличит производительность труда рабочих. Рост инвестиций в бизнес благодаря более низким корпоративным налогам - известная черта макроэкономических моделей.

Но экономисты сегодня уже не уверены, что мир сможет работать так, как в прошлом.

В теории возможность приобретать новое оборудование по более низкой цене - снижение "стоимости капитала"- стимулирует компании покупать больше. Но сегодня почти невозможно еще больше удешевить капитальные вложения; затраты компаний на кредиты в настоящее время на самом низком уровне с 1950-х гг.

Компании завалены наличными деньгами, но они, тем не менее, отказываются их тратить.

Согласно данным Бюро экономического анализа с 1975 г. по 2000 г. нераспределенная прибыль корпораций была в пределах $100-$200 млрд. С тех пор, эта цифра взлетела до $760 млрд.

Но компании не направляют горы дешевых денег на производственные цели. Инвестиции в новое оборудование восстановились после рецессии, но с 2014 г. они не растут.

Люди, которые работают на финансовом рынке, знают об этой проблеме. Или, скорее, они знают, что вместо новых инвестиций компании выплачивают дивиденды и выкупают обратно акции. Но эту информацию Белый дом, похоже, игнорирует.

Между тем, 25 апреля экономисты из Университета Южной Каролины, Индианского университета и минфина выпустили первое исследование о последствиях полной отмены налога на прибыль для компаний сквозного налогообложения в штате Канзас.

Они обнаружили, что малый бизнес массово перераспределяет доходы, чтобы не платить налоги. Они также не увидели и особого роста инвестиций.

Нет ничего плохого в желании сделать жизнь более приятной тем, кто является собственником бизнеса. Проблема лишь в том, что в этом также нет ничего хорошего.