«Раніше багато процесів трималися більше «на словах», а зараз з’явився зрозумілий і формалізований інструмент», - ТОВ «Євровудекс» про систему рейтингування учасників ринку деревини

Сучасний ринок деревини стрімко трансформується під впливом цифровізації та нових інструментів біржової торгівлі. Одним із ключових нововведень стала система рейтингування учасників - розробка Українського клірингового дому. Її поява стала логічним підсумком тривалої комунікації між бізнесом, державою, біржами та УКД, спрямованої на підвищення прозорості та довіри на ринку.

Від системи рейтингування очікують насамперед чесних і зрозумілих правил гри, об’єктивної оцінки діяльності компаній, підвищення платіжної дисципліни та мінімізації ризиків недобросовісної поведінки.

Першим кроком до впровадження інструменту став пілотний проєкт, реалізований у Житомирській області. Він дозволив протестувати підходи до формування рейтингу, оцінити ефективність методології та зібрати зворотний зв’язок від учасників ринку.

Про результати пілоту та практичний досвід роботи з системою рейтингування говоримо з менеджеркою із закупівель ТОВ «Євровудекс» Віталіною Копилець.





Віталіно, як ви загалом оцінюєте впровадження системи рейтингування на ринку?

Якщо чесно, така система вже давно була потрібна. Раніше багато процесів трималися більше на репутації, «на словах», а зараз з’явився зрозумілий і формалізований інструмент. Він не лише структурує взаємодію між учасниками, а й значно підвищує рівень довіри на ринку.

Чи можна сказати, що система вже є достатньо прозорою та об’єктивною?

На даний момент методологія виглядає досить прозорою, адже базується на конкретних і вимірюваних показниках. Водночас варто розуміти, що це новий інструмент, і він ще буде вдосконалюватися у процесі практичного використання.

Наскільки ринок готовий до повноцінного запуску цієї системи?

Я б сказала, що система вже на фінальному етапі підготовки. Ключове завдання зараз - забезпечити стабільність її роботи, а також зробити так, щоб усі учасники чітко розуміли принципи формування рейтингу.

Що, на вашу думку, допомагає компаніям досягати високих позицій у рейтингу?

Тут немає універсального секрету - усе базується на дисципліні та системному підході. Вчасні розрахунки, виконання взятих на себе зобов’язань і прозора діяльність поступово формують довіру. А саме вона, у підсумку, і визначає високий рейтинг компанії.

Як цифровізація та біржова торгівля змінюють ринок сьогодні?

У цілому біржова торгівля вже відіграє надзвичайно важливу роль: вона забезпечує чесне ціноутворення завдяки конкуренції, гарантує рівний доступ до ресурсів як для малого, так і для великого бізнесу та суттєво знижує корупційні ризики. Крім того, ми бачимо появу нових цифрових інструментів, які спрощують і пришвидшують роботу. У результаті ринок стає більш відкритим, прозорим і конкурентним - і це, на мою думку, дуже позитивна тенденція.

Пілотний проєкт рейтингування вже продемонстрував свою актуальність і практичну цінність для ринку. Він показав, що бізнес готовий працювати за більш прозорими та зрозумілими правилами, а також зацікавлений у формуванні довгострокової репутації.