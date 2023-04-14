Технології та новинки в галузі тонометрів: що нового на ринку вимірювання тиску





Цифрові інновації для лікування гіпертонії включають тонометри без манжет, бездротові монітори артеріального тиску на плечі з підтримкою смартфонів, мобільні додатки та технології віддаленого моніторингу. Носні трекери викликали інтерес як у медичних працівників, так і у пацієнтів. У них є потенціал для поліпшення контролю гіпертонії та прихильності до лікування за рахунок спрощення реєстрації повторних вимірювань, поліпшення зв'язку з постачальниками медичних послуг і попереджень про прийом ліків. Оскільки все більше уваги приділяється домашньому та амбулаторному моніторингу АТ для підтвердження гіпертонії до лікування, такі пристрої також можуть допомогти поліпшити діагностичний ландшафт. Однак міркування конфіденційності, точності та вартості перешкоджають широкому клінічному впровадженню. Щоб сприяти впровадженню, розробники пристроїв і клінічні дослідники повинні співпрацювати в розробці суворих клінічних випробувань, які перевіряють серцево-судинні наслідки, пов'язані з новими технологіями.





Монітор артеріального тиску з годинником

Великою популярністю серед лікарів і медсестер користуються стрілочні тонометри (пружинні, медичні). Вони відносно легкі, точні, їх легко носити з собою, а їхній механізм ґрунтується виключно на принципах механіки, а не електроніки. Завдяки цьому вони успішно служать довгі роки, хоча й потребують періодичної повірки (раз на 2 роки). Вимірювання може викликати труднощі у людей без досвіду і медичної освіти.

Електронний тонометр (плече і зап'ястя)

Електронні тонометри на руку і зап'ястя використовують осцилометричний метод вимірювання АТ. Вони зручні і їх легко носити з собою. Наразі вони домінують на ринку здебільшого завдяки зручності вимірювання та вигідній ціні. Однак порівняно зі старими типами тонометрів вони менш стійкі до пошкоджень.

Як працює тонометр на зап'ясті?

Деякі люди вирішують купити наручний тонометр, але у нього найнижча точність вимірювання. Маленька манжета цього типу тонометра просто має набагато менше датчиків, ніж манжета тонометра на плечі. Також варто зазначити, що у світлі останніх рекомендацій оптимальним місцем для вимірювання АТ є тільки променева артерія. Ба більше, тонометр на зап'ясті не вимірює під час нерегулярного серцебиття.

Найкращі моделі тонометрів:

Омрон М2 Basic - надійний і точний прилад з автоматичним накачуванням манжети.

Балмунг МК-04 - недорогий і компактний тонометр, який можуть використовувати навіть люди з обмеженими можливостями.

Microlife BP A6 BT - сучасна модель, оснащена технологією Bluetooth, яка дає змогу синхронізувати дані з мобільним застосунком для відстеження тиску.

Andon KD-5030 - зручний і простий у використанні тонометр із великим екраном і великим діапазоном вимірювань.

Beurer BM 58 - надійний і зручний прилад, який дає змогу зберігати дані для кількох користувачів.

Коли може бути корисним тонометр на зап'ястя?

У літніх людей або людей з обмеженими можливостями можуть виникнути проблеми з надяганням манжети на руку - тоді рішенням може бути контроль за допомогою компактного тонометра на зап'ястя.

Як вибрати хороший тонометр?

Під час пошуку правильного тонометра варто звернути увагу на: манжета - зазвичай розмір M або M+L, у дітей для правильного вимірювання артеріального тиску необхідна манжета меншого діаметру. датчик для виявлення нерегулярного серцебиття - деякі тонометри мають так звані датчики аритмії, наприклад PAD (детектор пульсової аритмії). Ця технологія інформує користувача про те, що вимір було проведено під час нерегулярного серцебиття. датчик руху та контроль правильності розміщення манжети - обидві функції дають змогу унеможливити дві найважливіші помилки, які впливають на кінцевий результат вимірювання. контроль регулювання тиску - завдяки альтернативній системі надування манжети вимірювання може бути безболісним, що важливо для людей, чутливих до болю.

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Деякі моделі також представляють результат у голосовій формі. Вбудована пам'ять результатів і кількості користувачів - тонометри нині запам'ятовують кілька десятків результатів для двох і більше користувачів. додаток на телефон - додаток дає змогу записувати вимірювання у вигляді щоденника, формувати графіки, зведення і нагадувати про необхідність проведення вимірювання.

Модель діагностики та лікування артеріальної гіпертензії в офісі змінюється з появою мобільної охорони здоров'я (mHealth) і дедалі ширшим визнанням домашніх тонометрів як інструменту діагностики та моніторингу. Нові біомедичні технології можуть контролювати частоту серцевих скорочень, кров'яний тиск, рівень активності та різні інші показники здоров'я. Мобільні додатки спрощують реєстрацію АТ і відстеження тенденцій, синхронізують з електронними медичними записами та дають змогу постачальникам медичних послуг краще здійснювати віддалений моніторинг.

Розробники та перші користувачі з оптимізмом дивляться на те, що ці інновації призведуть до економії коштів і поліпшення лікування хронічних захворювань, а також знизять навантаження на лікарів.

Інновації в пристроях

До основних інноваційних пристроїв для використання поза офісом належать бездротові манжети для вимірювання артеріального тиску на плече і пристрої без манжет. Бездротові манжети для передпліччя являють собою автоматичні осцилометричні пристрої, які через Bluetooth синхронізуються з комп'ютером або смартфоном. Вони функціонують як автоматичні пристрої, що використовуються в даний час у клінічній практиці, реєструючи коливання артеріальної стінки для встановлення систолічного і діастолічного тиску. Артеріальний тиск автоматично реєструється і зберігається. Багато з них зручні для користувача і можуть підвищити точність запису, уникаючи помилок транскрипції та заощаджуючи час. Ці пристрої вимагають деяких базових знань про використання мобільних пристроїв і комп'ютерів, включно з необхідністю регулярних оновлень програмного забезпечення, і залежать від бездротових з'єднань - вимога, яка не завжди може працювати бездоганно.

Застосунки для смартфонів

Наразі доступно понад 100 000 мобільних медичних застосунків, багато з яких продають споживачеві для контролю гіпертонії або дотримання режиму лікування; хоча 42% з них вимагають деякої оплати, багато з них не вимагають додаткових витрат. Більшість із них розроблено для пацієнтів, але 15 % призначені насамперед для медичних працівників і пропонують кредит безперервної медичної освіти (CME), віддалений моніторинг і можливість здійснювати дистанційне управління охороною здоров'я.

Поточні додатки для гіпертонії пропонують безліч застосувань, орієнтованих на споживача, включно з автоматичною реєстрацією артеріального тиску через синхронізацію з бездротовими пристроями для вимірювання артеріального тиску, сповіщення про дотримання режиму приймання ліків і зв'язок із постачальниками медичних послуг. Деякі додатки можуть допомогти користувачеві в інтерпретації значень артеріального тиску і попередять пацієнта про необхідність зв'язатися зі своїм лікарем, коли артеріальний тиск стає загрозливо високим або низьким.