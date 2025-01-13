Какими должны быть наушники для спорта — на что обратить внимание при выборе?

Якщо до повномасштабного вторгнення перевезення піаніно в межах Києва коштувало починаючи з 1000 грн (авто + вантажники), то станом на 2024-й рік вартість цієї послуги сягає від 3000 гривень (вантажівка і вантажники). При розрахунку враховують не лише вартість палива, про що нижче.