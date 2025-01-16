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Как правильно выбрать одеяло по размеру своей кровати?
18:17 15.01.2025 |
Выбор одеяла по размеру - ключевой параметр для создания комфортного спального места. Неправильно подобранное изделие может сковывать движения во сне, сползать или, наоборот, быть слишком большим и неудобным. В интернет-магазине одеяло купить можно любого размера, но нужно знать, как это сделать и на что обратить внимание.
Как выбрать одеяло по размеру кровати: что нужно знать?
Критерии выбора размера одеяла:
Размер кровати
Размер одеяла
Односпальная (80-90 см)
140х205 см (стандарт)
Полуторная (120-140 см)
155х215 см (европолуторка)
Двуспальная (160-180 см)
172х205 см (стандартное двуспальное)
Двуспальная (200 см и более)
200х220 см (евро)
Примечание: это стандартные размеры, могут быть и другие варианты.
Советы по выбору
Перед покупкой следует точно измерить ширину и длину кровати. Учитывать наличие матраса, если он высокий, то одеяло должно быть чуть длиннее.
Выбирать подходящий материал. Натуральные (хлопок, лен) более воздухопроницаемы, синтетические (полиэстер) более практичны в уходе.
Обратить внимание на плотность наполнителя, от этого показателя зависит теплоизоляция одеяла. Проверить качество пошива, швы должны быть ровными и прочными.
Например, для детей выбирают одеяла меньшего размера, соответствующие размеру детской кровати. Если кровать нестандартного размера, можно заказать одеяло по индивидуальным меркам. Для разных сезонов можно купить плед в магазине Ananasko разной плотности.
Как ухаживать за одеялом?
Уход за одеялом напрямую зависит от его наполнителя и материала чехла. Правильный уход продлит срок службы и сохранит его первоначальные свойства.
Общие рекомендации
Необходимо следовать рекомендациям производителя, информация всегда указана на этикетке изделия. Регулярно проветривать одеяло, раз в неделю выносить его на свежий воздух.
Не складывать в плотные упаковки. хранить в чехле из натуральной ткани. Не гладить, так как высокая температура может повредить наполнитель.
Пуховые и перьевые:
Шерстяные:
Синтетические:
Бамбуковые:
Частота стирки зависит от нескольких факторов - наполнитель, условия эксплуатации, личные предпочтения. В среднем, одеяло рекомендуется стирать 1-2 раза в год.
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