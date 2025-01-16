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АНАЛІТИКА

Как правильно выбрать одеяло по размеру своей кровати?

18:17 15.01.2025 |

Прес-релізи

Выбор одеяла по размеру - ключевой параметр для создания комфортного спального места. Неправильно подобранное изделие может сковывать движения во сне, сползать или, наоборот, быть слишком большим и неудобным. В интернет-магазине одеяло купить можно любого размера, но нужно знать, как это сделать и на что обратить внимание.

Как выбрать одеяло по размеру кровати: что нужно знать?

Критерии выбора размера одеяла:

  • ширина кровати. Одеяло должно быть шире кровати, чтобы его края свободно свисали;
  • длина кровати. Длина одеяла должна быть достаточной, чтобы полностью укрыть спящего;
  • количество спящих. Для двоих людей лучше выбрать одеяло шире, чтобы каждый мог удобно укрыться;
  • личные предпочтения. Некоторые предпочитают большее одеяло, чтобы его можно было заправлять под матрас.

    • Размер кровати

    Размер одеяла

    Односпальная (80-90 см)

    140х205 см (стандарт)

    Полуторная (120-140 см)

    155х215 см (европолуторка)

    Двуспальная (160-180 см)

    172х205 см (стандартное двуспальное)

    Двуспальная (200 см и более)

    200х220 см (евро)

    Примечание: это стандартные размеры, могут быть и другие варианты.

    Советы по выбору

    Перед покупкой следует точно измерить ширину и длину кровати. Учитывать наличие матраса, если он высокий, то одеяло должно быть чуть длиннее.

    Выбирать подходящий материал. Натуральные (хлопок, лен) более воздухопроницаемы, синтетические (полиэстер) более практичны в уходе.

    Обратить внимание на плотность наполнителя, от этого показателя зависит теплоизоляция одеяла. Проверить качество пошива, швы должны быть ровными и прочными.

    Например, для детей выбирают одеяла меньшего размера, соответствующие размеру детской кровати. Если кровать нестандартного размера, можно заказать одеяло по индивидуальным меркам. Для разных сезонов можно купить плед в магазине Ananasko разной плотности.

    Как ухаживать за одеялом?

    Уход за одеялом напрямую зависит от его наполнителя и материала чехла. Правильный уход продлит срок службы и сохранит его первоначальные свойства.

    Общие рекомендации

    Необходимо следовать рекомендациям производителя, информация всегда указана на этикетке изделия. Регулярно проветривать одеяло, раз в неделю выносить его на свежий воздух. 

    Не складывать в плотные упаковки. хранить в чехле из натуральной ткани. Не гладить, так как высокая температура может повредить наполнитель.

    Пуховые и перьевые:

  • чистка: рекомендуется сухая;
  • проветривание: регулярно на свежем воздухе;
  • хранение: в прохладном сухом месте, в чехле из натуральной ткани.

    • Шерстяные:

  • чистка: рекомендуется сухая или ручная стирка в теплой воде с использованием специального моющего средства для шерсти;
  • сушка: в горизонтальном положении, избегая прямого солнечного света;
  • хранение: в прохладном сухом месте, в чехле из натуральной ткани.

    • Синтетические:

  • стирка: в стиральной машине при низких температурах;
  • сушка: в стиральной машине на низких оборотах или в расправленном виде на горизонтальной поверхности;
  • хранение: в сухом месте.

    • Бамбуковые:

  • стирка: в стиральной машине при температуре не выше 40°C;
  • сушка: в расправленном виде на горизонтальной поверхности;
  • хранение: в сухом месте.

    • Частота стирки зависит от нескольких факторов - наполнитель, условия эксплуатации, личные предпочтения. В среднем, одеяло рекомендуется стирать 1-2 раза в год.
     

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