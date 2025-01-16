Как правильно выбрать одеяло по размеру своей кровати?

Выбор одеяла по размеру - ключевой параметр для создания комфортного спального места. Неправильно подобранное изделие может сковывать движения во сне, сползать или, наоборот, быть слишком большим и неудобным. В интернет-магазине одеяло купить можно любого размера, но нужно знать, как это сделать и на что обратить внимание.

Как выбрать одеяло по размеру кровати: что нужно знать?

Критерии выбора размера одеяла:

ширина кровати. Одеяло должно быть шире кровати, чтобы его края свободно свисали;

длина кровати. Длина одеяла должна быть достаточной, чтобы полностью укрыть спящего;

количество спящих. Для двоих людей лучше выбрать одеяло шире, чтобы каждый мог удобно укрыться;

личные предпочтения. Некоторые предпочитают большее одеяло, чтобы его можно было заправлять под матрас.

Размер кровати Размер одеяла Односпальная (80-90 см) 140х205 см (стандарт) Полуторная (120-140 см) 155х215 см (европолуторка) Двуспальная (160-180 см) 172х205 см (стандартное двуспальное) Двуспальная (200 см и более) 200х220 см (евро)

Примечание: это стандартные размеры, могут быть и другие варианты.

Советы по выбору

Перед покупкой следует точно измерить ширину и длину кровати. Учитывать наличие матраса, если он высокий, то одеяло должно быть чуть длиннее.

Выбирать подходящий материал. Натуральные (хлопок, лен) более воздухопроницаемы, синтетические (полиэстер) более практичны в уходе.

Обратить внимание на плотность наполнителя, от этого показателя зависит теплоизоляция одеяла. Проверить качество пошива, швы должны быть ровными и прочными.

Например, для детей выбирают одеяла меньшего размера, соответствующие размеру детской кровати. Если кровать нестандартного размера, можно заказать одеяло по индивидуальным меркам. Для разных сезонов можно купить плед в магазине Ananasko разной плотности.

Как ухаживать за одеялом?

Уход за одеялом напрямую зависит от его наполнителя и материала чехла. Правильный уход продлит срок службы и сохранит его первоначальные свойства.

Общие рекомендации

Необходимо следовать рекомендациям производителя, информация всегда указана на этикетке изделия. Регулярно проветривать одеяло, раз в неделю выносить его на свежий воздух.

Не складывать в плотные упаковки. хранить в чехле из натуральной ткани. Не гладить, так как высокая температура может повредить наполнитель.

Пуховые и перьевые:

чистка: рекомендуется сухая;

проветривание: регулярно на свежем воздухе;

хранение: в прохладном сухом месте, в чехле из натуральной ткани.

Шерстяные:

чистка: рекомендуется сухая или ручная стирка в теплой воде с использованием специального моющего средства для шерсти;

сушка: в горизонтальном положении, избегая прямого солнечного света;

хранение: в прохладном сухом месте, в чехле из натуральной ткани.

Синтетические:

стирка: в стиральной машине при низких температурах;

сушка: в стиральной машине на низких оборотах или в расправленном виде на горизонтальной поверхности;

хранение: в сухом месте.

Бамбуковые:

стирка: в стиральной машине при температуре не выше 40°C;

сушка: в расправленном виде на горизонтальной поверхности;

хранение: в сухом месте.

Частота стирки зависит от нескольких факторов - наполнитель, условия эксплуатации, личные предпочтения. В среднем, одеяло рекомендуется стирать 1-2 раза в год.