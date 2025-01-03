Житомирські дитячі будинки-інтернати поповнилися 34 новенькими ліжками

А ще - новенькими матрацами, комплектами постільної білизни, рушниками, одягом і взуттям, засобами особистої̈ гігієни та медичними засобами у рамках Проєкту «Дитячий будинок», що реалізується всеукраїнською благодійною організацією «БФ «Help For Ukraine». Допомогу отримали Тетерівський і Новоборівський заклади.









Гуманітарний десант, до якого долучилися і благодійні організації БФ «Янгол - Охоронець», Народна коаліція та Nova Ukraine, також привіз і солодкі подарунки. Це тим більш актуально, адже у цих закладах перебувають діти та молодь з порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами і яким необхідна постійна медична допомога, виховна та педагогічна підтримка.

Деякі з них залишилися без опіки батьків чи мають серйозні проблеми зі здоров'ям, через що потребують спеціалізованої допомоги. І, звісно - позитивних емоцій та відчуття свята, особливо в різдвяно-новорічний період. Цього дня їх було більш аніж достатньо -благодійники приїхали спільно з амбасадором БО «БФ «Help For Ukraine» Євгеном Кошовим.

Жартів, веселощів вистачило на всіх - посмішки, блискучі від щастя оченята стали найціннішою нагородою за ці старання. Знайомились із закладом, спілкувались, обмінювались подарунками - зроблені вихованцями закладів власноруч, вони неймовірні!

Гуманітарна допомога була реалізована завдяки підтримки й німецьких партнерів - Оксани Улан та команди Українського лікарського товариства в Німеччині, небайдужих громадян і волонтерів Гамбурга та Бремена, UKRAINEHILFEHAMBURG. Подарунки для діточок допомогли придбати Вілен Фаталов, Євген Кошовий, Юрій Курило, Володимир Машталярук та Віталій Катраза.

І так - дитячі мрії мають збуватися навіть під час війни. Саме за світле майбутнє маленьких українців і виборюють незалежність наші захисники. Ворог не має права забирати у маленьких українців дитинство. Тому фонд готовий надати таку допомогу й іншим дитячим закладам такого типу.

Довідково: Лише минулоріч завдяки цьому Проєкту Фонду вдалося забезпечити двоярусними ліжками, ламелями та теплими ковдрами ВПО Києва, Вишевицької спеціальної школи Житомирщини, Канівської санаторної школи на Черкащині - всього ж під постійною опікою фонду знаходиться близько 50 дитбудинків, інтернатів, садочків і шкіл, понад 100 військових частин, лікарень і шпиталів. Адресну допомогу за майже три роки існування фонду вже отримало понад 200000 українців.

Фонд не збирає донати з пересічних українців, а знаходить міжнародних і українських донорів, меценатів. Це - 150 спеціалізованих громадських організацій, компаній і фондів, іноземних бізнесів, установ з-понад 10 європейських країн: США, Німеччини та ін.

А щоб таких поїздок і добра було більше, зареєструвати звернення можна на сайті: https://helpforukraine.fund/uk/kontakty/

За повідомленням Прес-служби БО «БФ Help For Ukraine»