Наскільки змінилися ціни на перевезення піаніно для Києва

З початком повномасштабного вторгнення та стрімкою зміною цін на витратні матеріали, вартість перевезення піаніно також змінилася з урахуванням ринкової вартості послуги.

Так при розрахуванні ринкової вартості послуги, враховуються як паливо і амортизація вантажівки (не лише запчастини, а і послуги СТО по заміні та відновленню), витрати на залучення клієнтів (реклама тощо), так і заробітна плата працівників (переважно вантажників та водіїв).

Якщо до повномасштабного вторгнення перевезення піаніно в межах Києва коштувало починаючи з 1000 грн (авто + вантажники), то станом на 2024-й рік вартість цієї послуги сягає від 3000 гривень (вантажівка і вантажники). При розрахунку враховують не лише вартість палива, про що нижче.

Також до 24 лютого 2022 року паливо коштувало до 25 гривень/літр, а станом на 2024-й рік вже сягає більше 50 грн за літр. При середній витраті палива на сто кілометрів, а пробіг авто рахується не з адреси звідки відбувається перевезення піаніно до адреси куди його везуть. «Пробіг» рахується з адреси стоянки авто, до повернення да «базу», в середньому по Києву, на одне замовлення машина «пробігає» сто кілометрів. Середнє споживання авто від десяти до тринадцяти літрів на сто кілометрів, що становить більше 500 гривень тільки паливо на одне перевезення піаніно.

Оплата праці вантажників-такелажників теж змінилась, від росту вартості середнього кошика з харчами, тобто від прожиткового мінімуму який змінився з ростом цін на продукти.

Проблеми галузі не лише у витратних матеріалах, а і в дефіциті кадрів. Під час мобілізації, чимало працівників різних галузь були залучені до Збройних Сил України, серед них і вантажники-такелажники, які стали на захист країни. Так як працювати з великою вагою і габаритами можуть не лише досвідчені, а і фізично здорові люди, а галузь не вважається критично необхідною, тож питання бронювання працівників не ставиться.

Тобто, якщо на перевезення піаніно стандартної ваги і розмірів (до 200-т кіло) ще можна знайти працівників, то на вагу 250-т і більше кілограм вже складніше знайти працівників. Ріст попиту піднімає вартість послуги. Бо в пріоритеті ставиться перевезенні піаніно без пошкоджень музичного інструменту та приміщень через які буде відбуватися переміщення. Значить тягнути, кантувати, та кидати музичний інструмент заборонено. Дефіцит кадрів, формує ціноутворення.

Тож всі ці фактори змінили вартість перевезення піаніно по Києву в рази. З 1000 грн до 3000 грн (мінімальне замовлення, з мінімум затрат, а саме для перших поверхів або при застосуванні вантажних ліфтів, тощо) та більше, в залежності від складнощі (великий поверх без ліфта, гвинтові сходи, нестандартний музичний інструмент). Що зрозуміло, бо підприємці які надають цю послугу займаються справою щоб заробляти гроші, а не в якості хобі.





За матеріалами: ГрузОк