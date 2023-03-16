Як вивести криптовалюту з гаманця: основні способи

У деяких випадках потрібно вивести свої криптовалютні збереження на картку. Сьогодні курс біткоїна досить високий та може зростати надалі, але інколи потрібні фінанси на банківський пластик чи електронний гаманець. На такі випадки передбачено кілька способів, що допоможуть переказати криптовалюту.

Використання обмінників

Це один із найпопулярніших способів виводу, яким користуються трейдери. Швидкий та зручний метод триває не більше 5-15 хвилин. Звісно, існують певні ризики. Наприклад, фішингові сайти, що копіюють обмінники. Тому потрібно вибирати тільки перевірені ресурси.

Процес виводу віртуальних грошей через обмінник виглядає таким чином:

продавець зазначає тип криптовалюти та її обсяг для виводу;

сайт-обмінник відображає фіатну суму, що отримує одержувач;

система видає цифрову адресу, куди відправляються токени;

транзакція опрацьовується і продавець криптовалюти отримує платіж.

Під час використання обмінника необхідно точно переказувати зазначену кількість криптовалюти. В іншому випадку можна втратити монети через те, що сервіс не приймає переказ.

Якщо вивід на карту триває понад 20 хвилин, тоді необхідно звернутися до служби підтримки. Затримки можуть бути пов'язані з завантаженням мережі. Якщо ж було допущено помилку, можна втратити кошти.

Вивід за допомогою біржі

Цей спосіб виводу використовують майже всі сучасні криптовалютні майданчики. Головна перевага використання біржі - безпека. Співпрацювати з такими платформами безпечніше, але коштують їх послуги дорожче. Зазвичай комісія вища на 1-2% у порівнянні з обмінниками.

Криптобіржа перераховує суму посереднику, що своєю чергою переказує їх власникові картки, який замовив послугу. Через такий подвійний переказ сума комісії може досягати 5%.

Використання електронних грошей

Чимало українців користуються не лише криптовалютними, але й електронними гаманцями. Серед найпопулярніших сервісів: Payeer, PayPal, AdvCash та інші системи. В останні роки електронні платіжні системи ввели підтримку криптовалют. Наприклад, системи Payeer чи AdvCash мають привабливий дизайн та зрозумілий інтерфейс. Крім того, вони беруть зовсім незначний процент за надані послуги.

Цей спосіб виводу - один із найбезпечніших та найшвидших. Звісно, є і мінуси. Серед них збільшена комісія, ліміти, обмеження кількості токенів тощо.

Крім вищезгаданих способів, є і ще один, що поки не користується особливою популярністю. Йдеться про криптомати. У нашій країні їх дуже мало, і є вони лише у великих містах. Такі пристрої мають кілька недоліків:

мала кількість криптоматів;

висока комісія (понад 6%);

мінімальна кількість криптовалют, можливих до виводу та купівлі (лише найпопулярніші);

високий курс продажу та низький курс купівлі.

Тому для переказу віртуальних грошей на картку чи на електронний гаманець краще використовувати перші три способи. Сучасні сервіси з виводу вдосконалюються, тому власникові потрібно зробити мінімум простих маніпуляцій. Головне - зберігати уважність, оскільки через власну необережність можна втратити значну суму.