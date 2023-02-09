Чому покупці віддають перевагу відомим маркетплейсам?

Amazon – це маркетплейс, який прославився на весь світ, завдяки величезній кількість додаткових послуг та максимальній зручності для клієнтів, замовників. Наразі про компанію знімають фільми та складають книжки. Новачки бажають дізнатися, як зі звичайного невеликого магазину у гаражі, створити багатомільйонний бізнес.

Чому Amazon досяг такого успіху?

Саме цей приклад досить часто за основу беруть невеличкі майданчики, наприклад Sello.uz, які також бажають зробити щось подібне. Проте для цього потрібно вміти вгадувати та задовольняти потреби покупців. Популярність marketplace Amazon обумовлена зручністю та можливістю отримати товар європейської та американської якості, у будь-якому куточку світу. Сплатити покупки можна будь-якою валютою. Найцікавіше, що саме цей іноземний майданчик став першим, хто почав приймати криптовалюту.

Чому Amazon досяг таких результатів:

Перш за все – це орієнтація на клієнтів. Як не дивно, але цей постулат відомий кілька сотень років і вивчається економістами. Проте далеко не кожна компанія готова звернути гори заради своїх клієнтів. Amazon почав здійснювати щось неможливе та дуже незвичне серед магазинів, які були того часу.

Після 2010 року компанія почала активно скуповувати акції відомих продуктових магазинів та здійснювати доставку харчових товарів. Тут можна знайти взуття, чоловічий та жіночий одяг, спортивні костюми та будь-які товари для фітнесу, здоров’я.

Найцікавіше, що Amazon має два власних магазини, які обслуговують клієнтів без продавців. Вся система всередині таких магазинів повністю автоматизована. Це і пояснює успіх, адже засновник не боявся експериментувати та пропонував покупцям щось нове, чого ще не було у конкурентів. Перевіривши зручність використання майданчика, його рекомендують своїм сусідам, друзям та знайомим. Завдяки цьому розширюється база постійних покупців.

Історія створення marketplace Amazon

Засновником компанії став менеджер, який працював у відомій компанії, у сфері електро-інженерії. Оцінюючи електронну торгівлю, він зрозумів, що її популярність зростає більше, ніж у 230 разів кожного року. Це примусило засновника Amazon створити щось незвичне, заснувавши свій бізнес у сфері електронних магазинів. Найцікавіше, що з самого початку Amazon продавав лише книжки, але потім асортимент продукції постійно зростав. Sello – це молодий та перспективний проєкт, який бажає заслужити прихильність покупців.

Щоб популяризувати продукцію, засновники Amazon надають безкоштовну доставку на замовлення, які перевищують 100 доларів та намагаються вийти на міжнародний ринок. Але уже в 2002 році включають до асортименту одяг, аксесуари та товари для офісу. Саме з 2022 року асортимент магазину розширюється, доповнюється.