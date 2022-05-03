Финансовые новости
- |
- 03.05.22
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Координаційний центр I-Dolina вже більше місяця надає волонтерську допомогу ЗСУ та постраждалим від війни
10:09 03.05.2022 |
Невеличка команда, куди входять в основному IT спеціалісти, зуміла зорганізувати та налагодити майже безперебійне надходження міжнародної гуманітарної допомоги в Україну та відповідно до тих заявок, що продовжують надходити кожного дня з усіх куточків нашої країни.
Вже понад місяць координаційний центр I-Dolina надає допомогу не тільки військовим, внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від війни, а й домашнім тваринам, які потребують догляду в цей складний час.
Кожного дня, наша команда опрацьовує десятки заявок в режимі реального часу, більшість з яких ми оперативно покриваємо своїми ресурсами. Але все має свої обмеження, бо навіть безкоштовну гуманітарну допомогу потрібно якимось чином завести в країну та доправити до кінцевого адресата. Всі вантажівки оплачуються з особистих коштів нашої команди. Вже на сьогодні витрати на логістику складають десятки тисяч доларів.
За цей, досить короткий відрізок часу за участю центру I-Dolina до України було доправлено понад 100 вантажівок допомоги. До гуманітарної допомоги, яку ми передаємо постраждалим входить дитяче харчування, підгузки, одяг, крупи, ліки, засоби гігієни, дитячи ліжка, подушки, аптечки, бандажі та багато інших засобів, необхідних для виживання в умовах війни.
Допомагаючи військовим, ми сконцентрували зусилля на доставці насамперед захисної амуніції, особливо вкрай потрібних зараз на фронті бронежилетів 5-6 класу захисту. Наразі закупівля та доставка таких засобів майже завжди є платною.
Також, вже декілька разів, ми завозили великі партії кормів для тварин, які за години просто розлітаються по різним волонтерським організаціям, що вкрай потребують на сьогодні такої допомоги. Адже кількість тварин, що залишились без своїх господарів просто кричуща.
Але основним, надважливим, напрямком діяльності координаційного центру I-Dolina залишається допомога дітям. Ми допомагаємо як з перевезенням та розміщенням, так і з забезпеченням відповідних комфортних умов перебування дітей в евакуації.
У війні завжди є фронт і тил. Якщо тил буде слабкий, фронт не витримає. З тилу формується та сила фронту, з якою він бореться на передовій.
Саме тому ми прийняли створення благодійного фонду, що надає можливості для збору офіційної фінансової допомоги, в той час як власних ресурсів вже не вистачає.
Допомагати фронту - одна з основних цілей нашого фонду БФ Реконструкції та розвитку України - RDU, та тих, хто допомагає нам.
Якщо у вас є така можливість, ми з радістю приймемо допомогу від юридичних та фізичних осіб. Також ми гарантуємо оперативне надання звітності в тому вигляді, який вам потрібен.
Банківські реквізити БФ Реконструкції та розвитку України (CF RDU)
Назва отримувача:
БО «БФ «Реконструкції та розвитку України»
ЄДРПО:
44705608
Рахунок в гривні:
UA713387830000026006055141250
Рахунок в євро:
UA873387830000026001055135700
Рахунок злоті:
UA213387830000026005055136073
Окрім рахунків фонду кошти можна надіслати на картки волонтера Артема Гончаренко (In addition to the fund's accounts, funds can be sent to the cards of volunteer Artem Goncharenko):
5168 7450 2117 7404 (грн.)
4149 6293 3054 4081 (євро)
5168 7450 2175 8872 (долар)
___________________________________
БФ Реконструкції та розвитку України - RDU
Тел. фонду: +380980888325
Сайт фонду: https://rdua.eu/
Instagram фонду: https://www.instagram.com/rdua_fund/
Facebook фонду: @rdofua
Співорганізатори:
ITTA - International Technology Transfer Association
I-Dolina
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции
ТОП-НОВОСТИ
|В «Prozorro.Продаже» объявили земельных аукционов на 1,44 миллиарда
|Ленд-лиз и $33 млрд для Украины. Чем ответит Москва
|США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на риторику Кремля
|Конгресс США окончательно одобрил закон о ленд-лизе для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Координаційний центр I-Dolina вже більше місяця надає волонтерську допомогу ЗСУ та постраждалим від війни
В РУБРИКЕ
|Ощадбанк попереджає клієнтів про листи від шахраїв
|Рідні не можуть знайти двох чоловіків з Ворзеля ("Знайди Близьких", 23.04.2022)
|Авіація Галичини: одяг з патріотичним характером
|Из чего дешевле строить дом в Украине?
|Все ли кондиционеры стоят дорого?
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
Это интересно
|Amazon использует данные динамика Echo для таргетированной рекламы
|BMW и Audi отказываются от перевозки автомобилей по железной дороге через Россию
|Правительство США расследует попытку взлома подводного кабеля у берегов Гавайев
|Google разрешила удалять из поиска адреса, электронную почту, телефоны и пароли
|Пользователи Google Play Store смогут узнавать, какие данные собирают приложения и зачем
|Dell представила модули CAMM, которые могут стать новым отраслевым стандартом
|Илон Маск считает, что в Twitter нужно внедрить сквозное шифрование