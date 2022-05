Координаційний центр I-Dolina вже більше місяця надає волонтерську допомогу ЗСУ та постраждалим від війни

Невеличка команда, куди входять в основному IT спеціалісти, зуміла зорганізувати та налагодити майже безперебійне надходження міжнародної гуманітарної допомоги в Україну та відповідно до тих заявок, що продовжують надходити кожного дня з усіх куточків нашої країни.

Вже понад місяць координаційний центр I-Dolina надає допомогу не тільки військовим, внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від війни, а й домашнім тваринам, які потребують догляду в цей складний час.

Кожного дня, наша команда опрацьовує десятки заявок в режимі реального часу, більшість з яких ми оперативно покриваємо своїми ресурсами. Але все має свої обмеження, бо навіть безкоштовну гуманітарну допомогу потрібно якимось чином завести в країну та доправити до кінцевого адресата. Всі вантажівки оплачуються з особистих коштів нашої команди. Вже на сьогодні витрати на логістику складають десятки тисяч доларів.

За цей, досить короткий відрізок часу за участю центру I-Dolina до України було доправлено понад 100 вантажівок допомоги. До гуманітарної допомоги, яку ми передаємо постраждалим входить дитяче харчування, підгузки, одяг, крупи, ліки, засоби гігієни, дитячи ліжка, подушки, аптечки, бандажі та багато інших засобів, необхідних для виживання в умовах війни.

Допомагаючи військовим, ми сконцентрували зусилля на доставці насамперед захисної амуніції, особливо вкрай потрібних зараз на фронті бронежилетів 5-6 класу захисту. Наразі закупівля та доставка таких засобів майже завжди є платною.

Також, вже декілька разів, ми завозили великі партії кормів для тварин, які за години просто розлітаються по різним волонтерським організаціям, що вкрай потребують на сьогодні такої допомоги. Адже кількість тварин, що залишились без своїх господарів просто кричуща.

Але основним, надважливим, напрямком діяльності координаційного центру I-Dolina залишається допомога дітям. Ми допомагаємо як з перевезенням та розміщенням, так і з забезпеченням відповідних комфортних умов перебування дітей в евакуації.

У війні завжди є фронт і тил. Якщо тил буде слабкий, фронт не витримає. З тилу формується та сила фронту, з якою він бореться на передовій.

Саме тому ми прийняли створення благодійного фонду, що надає можливості для збору офіційної фінансової допомоги, в той час як власних ресурсів вже не вистачає.

Допомагати фронту - одна з основних цілей нашого фонду БФ Реконструкції та розвитку України - RDU, та тих, хто допомагає нам.

Якщо у вас є така можливість, ми з радістю приймемо допомогу від юридичних та фізичних осіб. Також ми гарантуємо оперативне надання звітності в тому вигляді, який вам потрібен.

Банківські реквізити БФ Реконструкції та розвитку України (CF RDU)

Назва отримувача:

БО «БФ «Реконструкції та розвитку України»

ЄДРПО:

44705608

Рахунок в гривні:

UA713387830000026006055141250

Рахунок в євро:

UA873387830000026001055135700

Рахунок злоті:

UA213387830000026005055136073

Окрім рахунків фонду кошти можна надіслати на картки волонтера Артема Гончаренко (In addition to the fund's accounts, funds can be sent to the cards of volunteer Artem Goncharenko):

5168 7450 2117 7404 (грн.)

4149 6293 3054 4081 (євро)

5168 7450 2175 8872 (долар)

БФ Реконструкції та розвитку України - RDU

Тел. фонду: +380980888325

Сайт фонду: https://rdua.eu/

Instagram фонду: https://www.instagram.com/rdua_fund/

Facebook фонду: @rdofua

Співорганізатори:

ITTA - International Technology Transfer Association

I-Dolina