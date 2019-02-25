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Как повысить интерес к учебе c помощью онлайн-помощников
12:05 25.02.2019 |
Все знают, что учеба - это зачастую скучная рутина: неинтересные лекции, все те же семинары, те же задания от преподавателей и нудное чтение книг и научных материалов. А что, если вам придется писать магистерскую работу или курсовую? Тогда «прощай» каникулы, отдых и мирный сон. Снова придется коротать вечера за прочтением литературы и сухой теории, от которой клонит в сон. К счастью, в интернете существуют онлайн-помощники для студентов, готовые упростить задачи, которые стоят перед вами. Мы решили сделать обзор некоторых из них, чтобы вам было легче перенести тяготы скучной науки и уделить больше времени своему досугу и отдыху.
Piktochart
Что, если вы готовитесь к презентации или хотите подать нудные данные в интересном контексте? Инфографика вам в помощь. Разместив информацию на цветном коллаже, вы сможете заинтересовать публику своей работой и никто уже не будет засыпать на паре. Не переживайте, если вы никогда не занимались графическим дизайном - на этот бесплатном ресурсе вы сможете отыскать множество примеров и шаблонов для инфографик и схем. Также, вы сможете создать постеры и плакаты для каких-либо мероприятий и конференций. Этот ресурс очень познавательный и сделает любой доклад ярче и красивее.
Ukessay.com
А что если вы не хотите писать эссе и вам нужно это сделать на иностранном языке? Многие британские студенты, которых интересует вопрос кто может написать эссе за них write my essay for me находят ответ на этом сайте. Здесь есть разные работы по многим тематикам, которые нужно им исследовать в рамках определенных курсов. Если у вас возникают проблемы с обзорами литературы или вы просто не хотите писать длинные тексты сами - тогда такие ресурсы могут вам помочь при учебе.
Meistertask
Еще одной трудностью в университете есть продуктивность работы. Бывает, что у вас находится несколько проектов в разработке или слишком много всего на парах и на работе (если вы параллельно работаете с учебой). Поэтому, очень важно контролировать процессы и не забывать ничего. Естественно, вы можете пользоваться традиционными методами: записывать в блокноты, делать стикеры и т.д. Но зачем это все - если вы спокойно можете подключить программу, которая поможет вам с легкостью организовать ваш распорядок дня. Это приложение с легкостью устанавливается на ваш компьютер или телефон и позволяет записывать проекты, которые у вас есть. Детально расписав каждый из них, вы сможете поставить напоминание о дедлайнах, подключить остальных участников к работе и мониторить, как и кто исполняет свою часть и сколько уже сделано.
Grammarly
Если вам надоело вычитывать текст на грамматические ошибки - это приложение поможет вам проверить любое словосочетание в реальном времени и исправить текст по ходу его написания. Это очень удобно, учитывая то, что программа работает на нескольких языках и лучше чем стандартный Word угадывает, где произошла лингвистическая или грамматическая ошибка. Вы также можете проверять ею тексты онлайн, установив расширение в своем браузере.
Coursera
Если какой-то предмет вам просто не идет, а у вас нет записи лекций - тогда лучшим способом повторить пройденный, но не усвоенный материал будет использование обучающих онлайн платформ, самой популярной из которых является Coursera. Здесь вы найдете видеоуроки на любой вкус и тематику и еще сможете пройти ряд тестов, чтобы проверить свои знания. Если в вашем университете какой-то предмет преподается из рук вон плохо, эта платформа может с интересом помочь вам выучить любую сферу, получая знания от известных лекторов с передовых ВУЗов планеты. Сайт переведен на несколько языков и у вас не будет проблем с усвоением материала. Также вы сможете получить сертификат, подтверждающий ваши знания и навыки. Главное не бросать начатый курс на полпути, ведь это немного сложно.
Онлайн ресурсы для студентов разбавляют стандартную рутинную учебу и помогают им насладиться процессом образования совсем в другом ключе. Главное, чтобы вызнали, какой из них и как использовать. Уделяя несколько часов в день или вообще не тратя времени, вы сможете повысить свой интерес к учебе и усвоить информацию, которая казалась скучной намного легче, нежели это было прежде. Старайтесь подавать неинтересные факты в более ярком формате и ищите инструменты для этого. Если вы не хотите исполнять работу вообще, тогда вы всегда можете обратиться к специалистам, которые сделают это за вас и за определенную плату. Не отчаивайтесь, если учеба стала для вас в тягость, ведь всегда есть вариант найти помощника в интернете, который сделает ее лучше.
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