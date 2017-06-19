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Депозити в Ощадбанку можна відкривати онлайн
08:25 19.06.2017 |
В Ощадбанку тепер можна відкривати депозити дистанційно, не відвідуючи банківське відділення та не оформлюючи паперові договори. Ставка за онлайн-депозитами на 0,5% у гривні та 0,25% в іноземній валюті більше, ніж за вкладами, відкритими у відділенні.
Ощадбанк реалізував новий сервіс «Депозити» у веб- та мобайл-банкінгу «Ощад 24/7». Для оформлення онлайн-депозиту необхідно в меню «Депозити» обрати параметри - суму, валюту, термін розміщення, спосіб виплати відсотків, можливість поповнення. Програма проаналізує вибір клієнта і запропонує доступні вклади з коротким описом їх умов. Після цього необхідно обрати з переліку своїх рахунків картковий рахунок, з якого буде списано кошти на поповнення вкладу, а також картковий рахунок, на який буде перераховано вклад та проценти в кінці строку його дії. Далі клієнт підтверджує операцію одноразовим паролем, який буде вказано в SMS-повідомленні від банку. Відкритий депозит відображається в системі «Ощад 24/7» в меню «Картки і рахунки». Для підтвердження факту відкриття вкладу клієнт може самостійно завантажити в «Ощад 24/7» документ, що підтверджує розміщення коштів на депозиті, або, за потреби, отримати його у відділенні Ощадбанку.
Для відкриття депозиту у смартфоні або планшеті необхідно оновити мобільний додаток «Ощад 24/7» у PlayMarket або App store.
«Ми реалізували найбільш очікуваний клієнтами онлайн-сервіс - відкриття депозиту. Тепер впевнено можемо вважати оновлену онлайн-платформу Ощадбанку повнофункціональною: перекази, регулярні платежі, комунальний додаток і багато іншого. Відтепер у вашому смартфоні й найпопулярніші депозитні програми. Другий рік поспіль Ощадбанк демонструє найвищий серед банків приріст за строковими вкладами фізичних осіб. За перші чотири місяці 2017 року він становить понад 3,6 млрд. грн. Дистанційним банкінгом «Ощад 24/7» користуються вже 1,8 млн. клієнтів. З кожним новим сервісом, який ми виводимо в онлайн, кількість прихильників обслуговування без черг та паперів зростає», - зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.
Усі депозити Ощадбанку незалежно від способу розміщення коштів захищено законом. Повернення вкладів громадянам гарантовано державою на 100%, без обмеження суми та строку. У депозитній лінійці Ощадбанку три вклади: базовий «Мій депозит», для пенсіонерів - «Мій пенсійний депозит» та бонусний «Мій прогресивний депозит». Усі вклади можна відкрити у гривні, доларах США або євро. Вони задовольняють потреби найширшого кола клієнтів з різними можливостями управління коштами та рівнем доходу.
У серпні 2016 року Ощадбанк оновив онлайн-платформу «Ощад 24/7» - веб- та мобайл-банкінг. Розширення функціоналу дистанційних каналів обслуговування - важливий крок до вирішення проблеми перевантаження відділень та підвищення рівня сервісу. Спектр послуг в «Ощад 24/7» перевищує той, що можна отримати у відділенні.
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