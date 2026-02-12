Фінансові новини
12.02.26
- 20:05
- RSS
- мапа сайту
В Україні зареєстровано 34 мільйони виборців — Центральна виборча комісія.
17:26 12.02.2026 |
У Державному реєстрі виборців зафіксовано 34 мільйони людей. Тоді як на виборах у 2019 році було 39 мільйонів виборців.
Про це перший заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей проведення виборів в умовах особливого періоду, передає hromadske.
Він зазначив, що із цих 34 мільйонів виборців - 1,4 мільйона людей не мають виборчої адреси, тобто фактичного місця проживання.
Сергій Дубовик також звернув увагу на те, що зараз відсутній обмін даними з тимчасово окупованими територіями й у реєстрі немає інформації про смертність людей.
Як приклад він зазначив, що 42 тисячі виборців на окупованих територіях мають вік понад 100 років, більш як одна тисяча виборців - понад 115 років.
Заступник голови Центральної виборчої комісії також уточнив, що внутрішньо переміщеним особам необхідно надати дані про тимчасову зміну місця голосування.
Він наголосив, що необхідні для цього рішення вже узгодили у проєкті закону про зміни до Державного реєстру виборців. Наразі залишилося лише разом із Мінцифри «налагодити протокол інформаційного обміну» й повідомити людей про виборчий процес.
ТЕГИ
