Кличко заявив, що киянам компенсуватимуть до 40 тис. грн за житло, пошкоджене через аварії на інженерних мережах.

Мешканці столиці, чиї квартири були пошкоджені внаслідок аварій на інженерних мережах, зможуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 40 тисяч гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Київрада.

"Депутати мають ухвалити рішення щодо надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 40 000 гривень киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах у результаті аварії на інженерних мережах (водо- та теплопостачання). Через що пошкодження отримало їх житло", - написав Віталій Кличко.

Йдеться про аварії, спричинені атаками ворога на інфраструктуру Києва, уточнив мер.

Заступниця голови КМДА Марина Хонда конкретизувала, в яких випадках надаватиметься ця матеріальна допомога та які документи потрібно подати для її отримання.

"40 000 гривень можуть отримати мешканці, чиє житло постраждало через аварії на інженерних мережах внаслідок ворожих обстрілів, починаючи з 1 січня цього року. Йдеться про випадки, коли через пошкодження водо- або теплопостачання, пориви труб чи підтоплення квартир люди змушені терміново приводити житло до ладу, щоб знову мати безпечні та придатні для життя умови", - повідомила вона.

А для малозабезпечених киян, які отримують державну соціальну допомогу і також постраждали від обстрілів, окрім 40 тис. грн місто передбачило додаткову матеріальну допомогу в розмірі одного прожиткового мінімуму, акцентувала Хонда.

За словами заступниці голови КМДА, для оформлення матеріальної допомоги один із власників або співвласників пошкодженого помешкання має подати заяву до Департаменту соціальної та ветеранської політики та такі документи:

паспорт та ІПН;

підтвердження права власності;

довідку від керуючої компанії, ОСББ або ЖБК про пошкодження мереж;

банківські реквізити для виплати.

Заяву та документи можна подати особисто за адресою: вул. Любомира Гузара, 7, каб. 116, або електронною поштою - [email protected].