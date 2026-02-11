Рада ухвалила закон про правила обов’язкової евакуації

Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання питання проведення обов'язкової евакуації.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, законодавча ініціатива №12353 була підтримана 259 депутатами.

Документом визначається порядок евакуації населення з населених пунктів, розташованих на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій, умови розміщення і забезпечення евакуйованих осіб, а також окремі правила захисту дітей у таких умовах.

Евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей проводиться за рішенням Кабінету Міністрів або відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій, як правило, за пропозицією військового командування.

У мирний час Генеральний штаб Збройних Сил України має визначити райони можливих бойових дій для завчасного планування евакуації.

Під час воєнного стану обов'язкова евакуація здійснюється з населених пунктів, які входять до затвердженого Кабінетом Міністрів переліку територій, де ведуться або велися бойові дії чи які були тимчасово окуповані.

Обов'язкова евакуація може бути загальною або частковою і стосуватися окремих категорій населення, зокрема дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та інших людей, які не можуть самостійно подбати про свою безпеку.

Для забезпечення ведення бойових дій військове командування може ініціювати евакуацію всіх мешканців з окремих ділянок територій або частин населених пунктів.

З метою захисту дітей військові адміністрації за письмовою пропозицією військового командування та за погодженням з координаційним штабом можуть ухвалити рішення про обов'язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Така евакуація проводиться органами опіки та піклування або поліцією і здійснюється у супроводі батьків чи інших законних представників, а за їхньою згодою - без супроводу або з іншими особами.

У разі відмови батьків супроводжувати дитину евакуація здійснюється без них. Відібрання такої дитини від батьків проводиться без позбавлення їх батьківських прав.

Водночас батьки мають право протягом шести місяців звернутися із заявою про повернення дитини за умови проживання на безпечній території, а в разі невикористання цього права орган опіки та піклування звертається до суду.

Організація обов'язкової евакуації покладається на військові адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування із залученням Національної поліції та інших визначених підрозділів.

Місця тимчасового розміщення евакуйованих визначатиме координаційний штаб, утворений Кабінетом Міністрів.

Під час воєнного стану закон також передбачає обов'язкову евакуацію затриманих, ув'язнених, засуджених осіб, осіб у спеціальних медичних установах, а також військовополонених держави-агресора.

Зазначається, що особи, евакуйовані з територій активних та можливих бойових дій, мають право на забезпечення житлом із фондів тимчасового проживання.

Очікується, що ухвалення закону забезпечить унормування повноважень органів державної влади з організації заходів евакуації, зокрема обов'язкової евакуації у примусовий спосіб дітей, удосконалення заходів у сфері проведення заходів з евакуації населення в умовах правового режиму воєнного стану.