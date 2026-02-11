Фінансові новини
- |
- 11.02.26
- |
- 06:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада ухвалила закон про правила обов’язкової евакуації
16:21 10.02.2026 |
Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання питання проведення обов'язкової евакуації.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, законодавча ініціатива №12353 була підтримана 259 депутатами.
Документом визначається порядок евакуації населення з населених пунктів, розташованих на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій, умови розміщення і забезпечення евакуйованих осіб, а також окремі правила захисту дітей у таких умовах.
Евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей проводиться за рішенням Кабінету Міністрів або відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій, як правило, за пропозицією військового командування.
У мирний час Генеральний штаб Збройних Сил України має визначити райони можливих бойових дій для завчасного планування евакуації.
Під час воєнного стану обов'язкова евакуація здійснюється з населених пунктів, які входять до затвердженого Кабінетом Міністрів переліку територій, де ведуться або велися бойові дії чи які були тимчасово окуповані.
Обов'язкова евакуація може бути загальною або частковою і стосуватися окремих категорій населення, зокрема дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та інших людей, які не можуть самостійно подбати про свою безпеку.
Для забезпечення ведення бойових дій військове командування може ініціювати евакуацію всіх мешканців з окремих ділянок територій або частин населених пунктів.
З метою захисту дітей військові адміністрації за письмовою пропозицією військового командування та за погодженням з координаційним штабом можуть ухвалити рішення про обов'язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Така евакуація проводиться органами опіки та піклування або поліцією і здійснюється у супроводі батьків чи інших законних представників, а за їхньою згодою - без супроводу або з іншими особами.
У разі відмови батьків супроводжувати дитину евакуація здійснюється без них. Відібрання такої дитини від батьків проводиться без позбавлення їх батьківських прав.
Водночас батьки мають право протягом шести місяців звернутися із заявою про повернення дитини за умови проживання на безпечній території, а в разі невикористання цього права орган опіки та піклування звертається до суду.
Організація обов'язкової евакуації покладається на військові адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування із залученням Національної поліції та інших визначених підрозділів.
Місця тимчасового розміщення евакуйованих визначатиме координаційний штаб, утворений Кабінетом Міністрів.
Під час воєнного стану закон також передбачає обов'язкову евакуацію затриманих, ув'язнених, засуджених осіб, осіб у спеціальних медичних установах, а також військовополонених держави-агресора.
Зазначається, що особи, евакуйовані з територій активних та можливих бойових дій, мають право на забезпечення житлом із фондів тимчасового проживання.
Очікується, що ухвалення закону забезпечить унормування повноважень органів державної влади з організації заходів евакуації, зокрема обов'язкової евакуації у примусовий спосіб дітей, удосконалення заходів у сфері проведення заходів з евакуації населення в умовах правового режиму воєнного стану.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна відкриває експорт дронів.
|Україна, Світовий банк, Японія та Канада уклали угоду на $691 млн за рахунок активів РФ.
|ВВП України у IV кварталі 2025 року зріс на 3% — Держстат.
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Теплогенератори – з каталогу чи з порад інженера
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Кличко заявив, що киянам компенсуватимуть до 40 тис. грн за житло, пошкоджене через аварії на інженерних мережах.
|Рада ухвалила закон про правила обов’язкової евакуації
|Парламент підтримав запровадження обов’язкових індивідуальних теплових пунктів у будівлях.
|Декларацію з лікарем відтепер можна оформити онлайн — в Україні запустили Кабінет пацієнта.
|Виплати сім’ям з дітьми: Мінцифри оприлюднило деталі отримання.
|Довічне ув’язнення загрожує українцям за оформлення «російських Starlink» на себе.
Бізнес
|Побоювання щодо ШІ спричинили падіння акцій софтверних компаній — WSJ.
|Розробник «рою дронів» з України готується до лістингу на Nasdaq.
|Електрокар Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
|Ціни на RAM можуть підскочити на 110%, на SSD — до 60% у першому кварталі 2026 року.
|Ілон Маск об’єднав аерокосмічний та ШІ-бізнеси — SpaceX і xAI.
|Український авторинок у січні зріс на 11%, лідером стала Toyota.
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.