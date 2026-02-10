Фінансові новини
Парламент підтримав запровадження обов’язкових індивідуальних теплових пунктів у будівлях.
13:50 10.02.2026
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання".
Відповідний урядовий законопроєкт №14067 у першому читанні підтримали 258 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.
Згідно із пояснювальною запискою до проєкту документа, його метою є "створення сприятливих умов для модернізації, розвитку та ефективного функціонування систем централізованого теплопостачання, у тому числі шляхом обов'язкового встановлення індивідуальних теплових пунктів (далі - ІТП) у будівлях".
Серед іншого, законопроєктом пропонується:
|
|
