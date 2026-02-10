Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парламент підтримав запровадження обов’язкових індивідуальних теплових пунктів у будівлях.

13:50 10.02.2026 |

Україна

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання".

Відповідний урядовий законопроєкт №14067 у першому читанні підтримали 258 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту документа, його метою є "створення сприятливих умов для модернізації, розвитку та ефективного функціонування систем централізованого теплопостачання, у тому числі шляхом обов'язкового встановлення індивідуальних теплових пунктів (далі - ІТП) у будівлях".

Серед іншого, законопроєктом пропонується:

  • впровадження механізмів обов'язкового встановлення ІТП у будівлях, що приєднані до систем централізованого теплопостачання, із визначенням відповідальності теплотранспортуючих організацій за їх обслуговування;
  • включення витрат на встановлення ІТП у тариф на транспортування теплової енергії;
  • закріплення підтримки централізованого теплопостачання як сфери державного інтересу;
  • стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та когенерації;
  • розвитку інвестиційних програм у сфері централізованого теплопостачання. 
    •
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,0267
    		  0,0220
    		 0,05
    EUR
    		 1
    		 51,1200
    		  0,3570
    		 0,70

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,7886  0,09 0,21 43,3434  0,10 0,23
    EUR 50,8638  0,31 0,60 51,5890  0,35 0,69

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,0600  0,00 0,00 43,1100  0,00 0,00
    EUR 51,3189  0,00 0,00 51,3655  0,00 0,00

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес