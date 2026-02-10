Парламент підтримав запровадження обов’язкових індивідуальних теплових пунктів у будівлях.

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання".

Відповідний урядовий законопроєкт №14067 у першому читанні підтримали 258 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту документа, його метою є "створення сприятливих умов для модернізації, розвитку та ефективного функціонування систем централізованого теплопостачання, у тому числі шляхом обов'язкового встановлення індивідуальних теплових пунктів (далі - ІТП) у будівлях".

Серед іншого, законопроєктом пропонується:

впровадження механізмів обов'язкового встановлення ІТП у будівлях, що приєднані до систем централізованого теплопостачання, із визначенням відповідальності теплотранспортуючих організацій за їх обслуговування;

включення витрат на встановлення ІТП у тариф на транспортування теплової енергії;

закріплення підтримки централізованого теплопостачання як сфери державного інтересу;

стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та когенерації;

розвитку інвестиційних програм у сфері централізованого теплопостачання.