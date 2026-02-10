Авторизация

Декларацію з лікарем відтепер можна оформити онлайн — в Україні запустили Кабінет пацієнта.

18:08 09.02.2026 |

Україна

В Україні запрацював Кабінет пацієнта - відтепер українці можуть укласти декларацію з лікарем онлайн.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ.

"Більше не потрібно йти до лікарні, щоб укласти декларацію з лікарем чи оновити номер телефону в електронній системі охорони здоров'я. Бета-тестування кабінету пацієнта успішно завершено - цифрова платформа пройшла перевірку разом із пацієнтами та медиками та вже готова до розширення", - йдеться у повідомленні.

Кабінет доступний для всіх повнолітніх українців, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису. Зокрема, підлітки можуть самостійно увійти у кабінет та переглядати свої дані, а за умови підтвердженої цивільної дієздатності (та наявності відповідних документів) - подавати декларацію та вносити необхідні зміни у свої персональні дані за потреби.

Як зазначають в МОЗ, зараз у кабінеті пацієнта доступні персональні дані та декларації. Доступ до медичної картки (аналізів, рецептів та діагнозів) зʼявлятиметься поступово - на наступних етапах.

Зокрема, наразі в особистому кабінеті пацієнта доступні: перегляд та оновлення персональних даних в електронній системі охорони здоров'я; перегляд чинних та попередніх декларацій з лікарем; пошук лікаря та подання декларації онлайн - без візиту до медзакладу; управління доступами електронних кабінетів, яким ви надали дозвіл на обробку своїх персональних даних.

Вхід до кабінету пацієнта здійснюється через спеціальні е-Кабінети. Це може бути е-Кабінет, розроблений державою (е-Кабінет національної системи ЕСОЗ) чи бізнесом (пацієнтською інформаційною системою).

Можна обрати будь-який кабінет - їх головні можливості однакові, але приватні кабінети можуть пропонувати власні додаткові функції. Згодом таких кабінетів ставатиме ще більше.

Переглянути перелік усіх верифікованих е-кабінетів та обрати найзручніший можна за посиланням.
 

