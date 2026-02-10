Декларацію з лікарем відтепер можна оформити онлайн — в Україні запустили Кабінет пацієнта.

В Україні запрацював Кабінет пацієнта - відтепер українці можуть укласти декларацію з лікарем онлайн.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ.
"Більше не потрібно йти до лікарні, щоб укласти декларацію з лікарем
чи оновити номер телефону в електронній системі охорони здоров'я.
Бета-тестування кабінету пацієнта успішно завершено - цифрова платформа
пройшла перевірку разом із пацієнтами та медиками та вже готова до
розширення", - йдеться у повідомленні.
Кабінет доступний для всіх повнолітніх українців, а також для
підлітків віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного
підпису. Зокрема, підлітки можуть самостійно увійти у кабінет та
переглядати свої дані, а за умови підтвердженої цивільної дієздатності
(та наявності відповідних документів) - подавати декларацію та вносити
необхідні зміни у свої персональні дані за потреби.
Як зазначають в МОЗ, зараз у кабінеті пацієнта доступні персональні
дані та декларації. Доступ до медичної картки (аналізів, рецептів та
діагнозів) зʼявлятиметься поступово - на наступних етапах.
Зокрема, наразі в особистому кабінеті пацієнта доступні: перегляд та
оновлення персональних даних в електронній системі охорони здоров'я;
перегляд чинних та попередніх декларацій з лікарем; пошук лікаря
та подання декларації онлайн - без візиту до медзакладу; управління
доступами електронних кабінетів, яким ви надали дозвіл на обробку своїх
персональних даних.
Вхід до кабінету пацієнта здійснюється через спеціальні е-Кабінети.
Це може бути е-Кабінет, розроблений державою (е-Кабінет національної
системи ЕСОЗ) чи бізнесом (пацієнтською інформаційною системою).
Можна обрати будь-який кабінет - їх головні можливості однакові, але
приватні кабінети можуть пропонувати власні додаткові функції. Згодом
таких кабінетів ставатиме ще більше.
Переглянути перелік усіх верифікованих е-кабінетів та обрати найзручніший можна за посиланням.