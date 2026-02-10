Фінансові новини
- |
- 10.02.26
- |
- 04:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Виплати сім’ям з дітьми: Мінцифри оприлюднило деталі отримання.
11:17 09.02.2026 |
Уряд спростив отримання виплат від держави на дітей: допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, виплати до року та єЯсла можна отримати через "Дія.Картку".
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Уряд ухвалив зміни для підтримки батьків та опікунів. Тепер отримувати допомогу на дітей стане простіше, швидше й повністю в цифровому форматі", - говориться у повідомленні.
З 1 січня 2026 року батьки подавали заяву про допомогу по догляду за дитиною лише через офлайн-відділення Пенсійного фонду. Тепер це можна зробити в найближчому ЦНАПі або через уповноважених осіб у вашій громаді.
Міністерство зазначає, що максимально цифровізувало процес отримання коштів:
Так, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами можна отримувати на поточний рахунок "Дія.Картки".
Розмір виплати - 7 тис. грн з розрахунку на місяць на строк дії медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Усе просто - без спеціальних режимів та обмежень, запевняє міністерство.
Виплати до 1 року та єЯсла також можна буде оформити на спеціальний рахунок "Дія.Картки".
Виплата до 1 року - 7 тис. грн щомісяця, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, - 10 500 грн, єЯсла - 8 тис. грн щомісяця в разі виходу матері або іншого законного представника на повний робочий день після досягнення дитиною одного року.
Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, допомога становитиме 12 тис. грн.
"Якщо ПФУ відкрив вам рахунок через Ощадбанк, вам потрібно лише один раз завітати до банку, щоб підписати договір", зазначено у повідомленні.
"Разом із Мінсоцполітики ми вже працюємо над запуском цих послуг Дії. Ми суттєво розширили перелік того, на що можна витратити допомогу. Тепер кошти "ходять" за реальними потребами дитини", - зазначає міністерство.
Виплати по догляду до року можна використати на:
Виплату єЯсла використовуйте для оплати:
Також для зручності подовжили строки подання заяви про виплати по догляду за дитиною до року: відтепер зробити це можна аж до останнього дня третього місяця після того, як дитині виповниться рік, додали у відомстві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна, Світовий банк, Японія та Канада уклали угоду на $691 млн за рахунок активів РФ.
|ВВП України у IV кварталі 2025 року зріс на 3% — Держстат.
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Декларацію з лікарем відтепер можна оформити онлайн — в Україні запустили Кабінет пацієнта.
|Виплати сім’ям з дітьми: Мінцифри оприлюднило деталі отримання.
|Довічне ув’язнення загрожує українцям за оформлення «російських Starlink» на себе.
|Опубліковано карту будинків Києва, які залишаться без тепла до завершення зими.
|Ціни на квитки УЗ стануть динамічними: що впливатиме на вартість.
|Starlink у військ РФ на фронті не працюють — джерело в Генштабі.
Бізнес
|Електрокар Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
|Ціни на RAM можуть підскочити на 110%, на SSD — до 60% у першому кварталі 2026 року.
|Ілон Маск об’єднав аерокосмічний та ШІ-бізнеси — SpaceX і xAI.
|Український авторинок у січні зріс на 11%, лідером стала Toyota.
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.