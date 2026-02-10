Фінансові новини
Довічне ув’язнення загрожує українцям за оформлення «російських Starlink» на себе.
09:55 09.02.2026 |
Ворог намагається обійти блокування Starlink після запровадження обов'язкової верифікації терміналів в Україні. Міноборони попередило українців про кримінальну відповідальність за реєстрацію обладнання, яке фактично використовується російськими військовими. Такі дії кваліфікуватимуться як державна зрада.
Після того як ворог почав встановлювати "Starlink" на "шахеди", SpaceX заборонила використання Starlink росіянами. В Україні запрацювала система обов'язкової верифікації та відключення невизнаних терміналів, російські підрозділи масово втратили доступ до супутникового зв'язку. Це суттєво обмежило їхні можливості з управління дронами та координації дій на фронті; ситуація для ворога стала майже катастрофічною. На цьому тлі росіяни намагаються відновити доступ до Starlink через цивільних осіб в Україні. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.
"Для противника Старлінк настільки важливий, що вони розгорнули цілу мережу пошуку зрадників, готових оформити Старлінк на себе в ЦНАП", - пише він.
