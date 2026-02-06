Фінансові новини
- 06.02.26
- 12:03
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Опубліковано карту будинків Києва, які залишаться без тепла до завершення зими.
09:43 06.02.2026 |
Фахівці дослідили характер ушкоджень Дарницької ТЕЦ у Києві і склали список із понад 1100 багатоповерхівок, які до відновлення теплоенергоцентралі залишатимуться без теплопостачання.
Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко
Так, на вулиці Ревуцького це будинки №7, 7А, 11-В, 17-Б та 9/1. На вулиці Тростянецькій - будинки №3, 5, 5А, 5Б, 7, 7-А, 28-А та низка інших адрес.
На вулиці Горлівській - будинки 38/40 та 77. Також у списку Урожайна, 21 та Братства тарасівців, 12/37.
Які будинки у Києві залишаться без тепла до кінця зими
На Харківському шосе без теплопостачання будинки 58, 60, 62, 146 та 148 та інші будинки.
За вулицею Миколи Бажана немає тепла у будинках 5-А, 5-Б та за багатьма іншими адресами на цій вулиці. Без тепла будинки на вулиці Вірменській, на Бориспільській, Надії Світличної. У списку адреса Архітектора Вербицького, 9-Г та 9-Ж.
Із повним списком будинків, яким до відновлення пошкодженої ворогом Дарницької ТЕЦ теплопостачання подати неможливо, можна ознайомитися за посиланням.
У місті розгорнули додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без тепла. Також 36 додаткових пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці та 27 пунктів - у Дніпровському районі, адреси яких є на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС.
"ДТЕК організовує максимально лояльні в нинішній ситуації графіки подачі електрики для будинків без тепла в Дарницькому і Дніпровському районах", - повідомив Кличко.
