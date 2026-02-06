Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Опубліковано карту будинків Києва, які залишаться без тепла до завершення зими.

09:43 06.02.2026

Україна

Фахівці дослідили характер ушкоджень Дарницької ТЕЦ у Києві і склали список із понад 1100 багатоповерхівок, які до відновлення теплоенергоцентралі залишатимуться без теплопостачання.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко

Так, на вулиці Ревуцького це будинки №7, 7А, 11-В, 17-Б та 9/1. На вулиці Тростянецькій - будинки №3, 5, 5А, 5Б, 7, 7-А, 28-А та низка інших адрес.

На вулиці Горлівській - будинки 38/40 та 77. Також у списку Урожайна, 21 та Братства тарасівців, 12/37.


Опубліковано карту будинків Києва, які залишаться без тепла до завершення зими.


Які будинки у Києві залишаться без тепла до кінця зими

На Харківському шосе без теплопостачання будинки 58, 60, 62, 146 та 148 та інші будинки.

За вулицею Миколи Бажана немає тепла у будинках 5-А, 5-Б та за багатьма іншими адресами на цій вулиці. Без тепла будинки на вулиці Вірменській, на Бориспільській, Надії Світличної. У списку адреса Архітектора Вербицького, 9-Г та 9-Ж.

Із повним списком будинків, яким до відновлення пошкодженої ворогом Дарницької ТЕЦ теплопостачання подати неможливо, можна ознайомитися за посиланням.

У місті розгорнули додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без тепла. Також 36 додаткових пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці та 27 пунктів - у Дніпровському районі, адреси яких є на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС.

"ДТЕК організовує максимально лояльні в нинішній ситуації графіки подачі електрики для будинків без тепла в Дарницькому і Дніпровському районах", - повідомив Кличко.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1405
  0,0290
 0,07
EUR
 1
 50,8972
  0,1378
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8192  0,02 0,04 43,3862  0,00 0,01
EUR 50,6635  0,01 0,02 51,3246  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1650  0,03 0,07 43,1950  0,03 0,07
EUR 50,9044  0,01 0,02 60,9269  10,02 19,68

