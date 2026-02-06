Starlink у військ РФ на фронті не працюють — джерело в Генштабі.

Високопоставлений співрозмовник LIGA.net у Генеральному штабі ЗСУ підтвердив втрату росіянами можливості користуватися супутниковим зв'язком Starlink.

Він розповів, що в окупантів на фронті перестали працювати "старлінки". Це сталося після введення правил щодо реєстрації таких терміналів в Україні.

Раніше, вранці 5 лютого, радник міністра оборони й фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов написав, що "у противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа".

За словами фахівця, через блокування Starlink в окупантів "все управління військами лягло", а на багатьох відтинках було зупинено штурмові дії.

"По наших військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні "старлінки". Процес обробки триває", - додав радник глави МО.

Також про проблеми з цими терміналами в росіян повідомляють ресурси загарбників. РФ використовувала ці термінали незаконно.

Рішення про реєстрацію "старлінків" в Україні ухвалили після застосування окупантами цих пристроїв у своїх безпілотниках.