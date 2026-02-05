Фінансові новини
Держава підвищить пенсії родинам загиблих і зниклих безвісти військових.
17:14 05.02.2026 |
Уряд збільшує мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"З 1 березня 2026 року в Україні зросте адресна допомога для родин захисників і захисниць, які віддали життя або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії", - поінформувала вона.
За її словами, мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім'ї, з числа батьків, дружин, чоловіків на одну дитину полеглих захисників і захисниць, та дитині, загиблого захисника чи захисниці, якому замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше ніж 12 810 грн на людину. Сьогодні для них мінімальна виплата становить 7 800 грн.
Крім того, зросте мінімальна пенсійна виплати для сімей, де пенсія або державна соціальна допомога призначені на двох і більше членів родини загиблого захисника чи захисниці, крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка. У таких випадках виплата має бути не менше ніж 10 020 грн на кожного члена сім'ї, замість чинних 6 100 грн.
Як зазначила Свириденко, із 1 березня наступного 2027 року ці розміри щороку індексуватимуть.
