У "Дії" запустили бета-тест з подання податкової декларації для фізичних осіб

13:53 04.02.2026 |

Україна

В застосунку "Дія" розпочався бета-тест послуги щодо подання податкової декларації про майновий стан та доходи, йдеться в Телеграм-каналі застосунку.

Зазначається, що послуга доступна лише для фізичних осіб. Для участі в бета-тесті потрібно бути громадянином України та мати право на податкову знижку.

У "Дії" пояснили, що сервіс може бути актуальним для осіб, які хочуть подати декларацію за наявності доходів, що підлягають обов'язковому декларуванню, отримували зарплату, з якої утримували ПДФО, а також у звітному році платили за навчання, лікування, страхування життя, іпотеку чи інші витрати, передбачені Податковим кодексом.

"Раніше для цього заповнювали форми на сайті ДПС, або йшли туди фізично й працювали з паперами. Тепер це кілька кроків онлайн, без черг і поїздок ", - наголосили в релізі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

