Уряд ухвалив програму моніторингу якості води на 2026 рік.
10:14 03.02.2026 |
Мінекономіки затвердило Програму державного моніторингу вод на 2026 рік. Документ встановлює єдину систему перевірки якості води в річках, озерах, водосховищах та підземних джерелах, з яких мільйони українців отримують питну воду. Про це повідомляє Мінекономіки.
Фахівці Держводагентства, ДСНС та Держгеонадр братимуть проби в 553 точках на поверхневих водоймах та 587 точках підземних вод - на свердловинах і джерелах питного водопостачання. Єдина методика дозволить порівнювати показники з року в рік, відстежувати зміни та вчасно виявляти забруднення.
У поверхневих водах перевірятимуть біологічні, хімічні та фізико-хімічні показники. У підземних - кількість води, її хімічний склад та наявність забруднювальних речовин.
"Державний моніторинг вод - це ключовий інструмент для захисту водних ресурсів країни та здоров'я людей. Програма дозволяє не просто фіксувати стан води, а й завчасно виявляти забруднення, оцінювати ризики та ухвалювати рішення, які гарантують українцям доступ до безпечної питної води", - зазначила заступниця міністра економіки
Вона додала, що це важливий крок до виконання екологічних стандартів Європейського Союзу та сталого управління водними ресурсами.
Програма посилює контроль у басейні Дунаю. У 2026 році Україна головує в Міжнародній комісії із захисту річки Дунай, яка координує співпрацю країн басейну в охороні та моніторингу вод. У зв'язку з цим документ передбачає додаткові пункти спостереження в Дунайському регіоні для якісного контролю стану води в стратегічно важливому басейні.
Також новиною стало відновлення діагностичного моніторингу підземних вод, який раніше не проводився через брак фінансування.
