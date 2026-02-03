Авторизация

Уряд ухвалив програму моніторингу якості води на 2026 рік.

10:14 03.02.2026 |

Україна

Мінекономіки затвердило Програму державного моніторингу вод на 2026 рік. Документ встановлює єдину систему перевірки якості води в річках, озерах, водосховищах та підземних джерелах, з яких мільйони українців отримують питну воду. Про це повідомляє Мінекономіки.

Фахівці Держводагентства, ДСНС та Держгеонадр братимуть проби в 553 точках на поверхневих водоймах та 587 точках підземних вод - на свердловинах і джерелах питного водопостачання. Єдина методика дозволить порівнювати показники з року в рік, відстежувати зміни та вчасно виявляти забруднення.

У поверхневих водах перевірятимуть біологічні, хімічні та фізико-хімічні показники. У підземних - кількість води, її хімічний склад та наявність забруднювальних речовин.
"Державний моніторинг вод - це ключовий інструмент для захисту водних ресурсів країни та здоров'я людей. Програма дозволяє не просто фіксувати стан води, а й завчасно виявляти забруднення, оцінювати ризики та ухвалювати рішення, які гарантують українцям доступ до безпечної питної води", - зазначила заступниця міністра економіки

Вона додала, що це важливий крок до виконання екологічних стандартів Європейського Союзу та сталого управління водними ресурсами.

Програма посилює контроль у басейні Дунаю. У 2026 році Україна головує в Міжнародній комісії із захисту річки Дунай, яка координує співпрацю країн басейну в охороні та моніторингу вод. У зв'язку з цим документ передбачає додаткові пункти спостереження в Дунайському регіоні для якісного контролю стану води в стратегічно важливому басейні.

Також новиною стало відновлення діагностичного моніторингу підземних вод, який раніше не проводився через брак фінансування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

