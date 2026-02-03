Авторизация

Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.

08:02 03.02.2026 |

Україна, Новини IT


Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Як зареєструвати Starlink

Спершу необхідно дізнатися дані вашого термінала Starlink:

  • KIT-номер - на наліпці коробки (за наявності);
  • UTID - у налаштуваннях акаунту чи застосунку та/або Dish ID;
  • номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності).

    • Для військових

  • Власникам Starlink необхідно зареєструвати дані в застосунку Армія+ (функціонал буде доступний згодом).
  • Начальникам зв'язку або уповноваженим необхідно внести дані у систему в DELTA.


    • Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.

    Для бізнесу та державних службовців

  • Необхідно заповнити заявку на порталі Дія (з 3 лютого 2026 року).
  • Після повідомлення про верифікацію користуватися Starlink можна без обмежень.


    • Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.

    Для цивільних громадян і ФОПів

    Цивільні та фізичні особи-підприємці мають:

  • Підготувати паспорт та картку платника податків (РНОКПП);
  • Звернутися до ЦНАПу (якщо у терміналів більше, ніж один - потрібно взяти їх із собою) У Міноборони зазначають, що це вимога безпеки, щоб захистити зв'язок і запобігти зловживанням;
  • Подати безоплатну заявку адміністратору.


    • Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.


    Для чого потрібен "білий список" Starlink

    У Міноборони зазначили, що впровадження "білого списку" є реакцією на неправомірне використання росіянами комерційно доступної технології - встановленням Starlink на дрони. Їх складно збити, вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях.

    "Завдяки "білому списку" буде збережено стабільний звʼязок для українців і водночас посилено безпеку та позбавлено ворога технологічних переваг. Це потрібно, щоб зберегти життя українців та обʼєкти енергетики. З міркувань підвищеної обережності дозволені термінали працюватимуть лише у стаціонарному режимі та на низьких швидкостях під час руху", - додали в оборонному відомстві.
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

