Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.

Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Як зареєструвати Starlink
Спершу необхідно дізнатися дані вашого термінала Starlink:
KIT-номер - на наліпці коробки (за наявності);UTID - у налаштуваннях акаунту чи застосунку та/або Dish ID;номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності).
Для військових
Власникам Starlink необхідно зареєструвати дані в застосунку Армія+ (функціонал буде доступний згодом).Начальникам зв'язку або уповноваженим необхідно внести дані у систему в DELTA.
Для бізнесу та державних службовців Необхідно заповнити заявку на порталі Дія (з 3 лютого 2026 року).Після повідомлення про верифікацію користуватися Starlink можна без обмежень.
Для цивільних громадян і ФОПів
Цивільні та фізичні особи-підприємці мають:
Підготувати паспорт та картку платника податків (РНОКПП);Звернутися
до ЦНАПу (якщо у терміналів більше, ніж один - потрібно взяти їх із
собою) У Міноборони зазначають, що це вимога безпеки, щоб захистити
зв'язок і запобігти зловживанням;Подати безоплатну заявку адміністратору.
Для чого потрібен "білий список" Starlink
У
Міноборони зазначили, що впровадження "білого списку" є реакцією на
неправомірне використання росіянами комерційно доступної технології -
встановленням Starlink на дрони. Їх складно збити, вони летять на
низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального
часу навіть на великих відстанях.
"Завдяки "білому списку" буде
збережено стабільний звʼязок для українців і водночас посилено безпеку
та позбавлено ворога технологічних переваг. Це потрібно, щоб зберегти
життя українців та обʼєкти енергетики. З міркувань підвищеної
обережності дозволені термінали працюватимуть лише у стаціонарному
режимі та на низьких швидкостях під час руху", - додали в оборонному
відомстві.