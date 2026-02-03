Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.





Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Як зареєструвати Starlink

Спершу необхідно дізнатися дані вашого термінала Starlink:

KIT-номер - на наліпці коробки (за наявності);

UTID - у налаштуваннях акаунту чи застосунку та/або Dish ID;

номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності).

Для військових

Власникам Starlink необхідно зареєструвати дані в застосунку Армія+ (функціонал буде доступний згодом).

Начальникам зв'язку або уповноваженим необхідно внести дані у систему в DELTA.





Для бізнесу та державних службовців

Необхідно заповнити заявку на порталі Дія (з 3 лютого 2026 року).

Після повідомлення про верифікацію користуватися Starlink можна без обмежень.





Для цивільних громадян і ФОПів

Цивільні та фізичні особи-підприємці мають:

Підготувати паспорт та картку платника податків (РНОКПП);

Звернутися до ЦНАПу (якщо у терміналів більше, ніж один - потрібно взяти їх із собою) У Міноборони зазначають, що це вимога безпеки, щоб захистити зв'язок і запобігти зловживанням;

Подати безоплатну заявку адміністратору.





Для чого потрібен "білий список" Starlink

У Міноборони зазначили, що впровадження "білого списку" є реакцією на неправомірне використання росіянами комерційно доступної технології - встановленням Starlink на дрони. Їх складно збити, вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях.

"Завдяки "білому списку" буде збережено стабільний звʼязок для українців і водночас посилено безпеку та позбавлено ворога технологічних переваг. Це потрібно, щоб зберегти життя українців та обʼєкти енергетики. З міркувань підвищеної обережності дозволені термінали працюватимуть лише у стаціонарному режимі та на низьких швидкостях під час руху", - додали в оборонному відомстві.