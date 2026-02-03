Запрошення в «Дії» на «Скринінг здоров’я 40+»: хто отримає першим.

З 31 січня українці почнуть отримувати перші запрошення на участь у програмі "Скринінг здоров'я 40+". Повідомлення надходитимуть у застосунку "Дія" - першими їх отримають люди віком від 40 років, які народилися 1 січня.

Як формується черга на запрошення

Запрошення надсилають через 30 днів після дня народження.

Наприклад, якщо людині вже виповнилося 40 років і вона народилася 2 січня, повідомлення в застосунку "Дія" надійде 1 лютого.

Як взяти участь у програмі

Для участі в програмі необхідно:

прийняти запрошення в застосунку "Дія";

оформити заявку на отримання коштів;

отримати 2000 гривень, які можна використати виключно на оплату скринінгових обстежень.

Де можна пройти обстеження

Наразі понад 800 медичних закладів по всій Україні готові надавати послугу "Скринінг здоров'я 40+".

Ознайомитися з переліком медичних установ або знайти найближчий заклад можна на спеціальному сайті програми: https://screening.moz.gov.ua





Що таке "Скринінг здоров'я 40+".

"Скринінг здоров'я 40+" - це національна програма раннього виявлення хронічних захворювань.

Базові обстеження допомагають:

своєчасно виявляти ризики хвороб;

контролювати стан здоров'я;

запобігати ускладненням.

Послуга безоплатна для пацієнтів

Програма є безкоштовною для пацієнтів та повністю покривається державою. Кошти, що надходять на "Дія.Картку", можна використати лише для оплати медичних обстежень у межах програми.

