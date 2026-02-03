Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Запрошення в «Дії» на «Скринінг здоров’я 40+»: хто отримає першим.

09:51 02.02.2026 |

Україна

З 31 січня українці почнуть отримувати перші запрошення на участь у програмі "Скринінг здоров'я 40+". Повідомлення надходитимуть у застосунку "Дія" - першими їх отримають люди віком від 40 років, які народилися 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.


Запрошення в «Дії» на «Скринінг здоров’я 40+»: хто отримає першим.

Як формується черга на запрошення

Запрошення надсилають через 30 днів після дня народження.

Наприклад, якщо людині вже виповнилося 40 років і вона народилася 2 січня, повідомлення в застосунку "Дія" надійде 1 лютого.


Як взяти участь у програмі

Для участі в програмі необхідно:

  • прийняти запрошення в застосунку "Дія";
  • оформити заявку на отримання коштів;
  • отримати 2000 гривень, які можна використати виключно на оплату скринінгових обстежень.

    • Запрошення в «Дії» на «Скринінг здоров’я 40+»: хто отримає першим.

    Де можна пройти обстеження

    Наразі понад 800 медичних закладів по всій Україні готові надавати послугу "Скринінг здоров'я 40+".

    Ознайомитися з переліком медичних установ або знайти найближчий заклад можна на спеціальному сайті програми: https://screening.moz.gov.ua 

    Запрошення в «Дії» на «Скринінг здоров’я 40+»: хто отримає першим.

    Що таке "Скринінг здоров'я 40+".

    "Скринінг здоров'я 40+" - це національна програма раннього виявлення хронічних захворювань.

    Базові обстеження допомагають:

  • своєчасно виявляти ризики хвороб;
  • контролювати стан здоров'я;
  • запобігати ускладненням.

    • Запрошення в «Дії» на «Скринінг здоров’я 40+»: хто отримає першим.

    Послуга безоплатна для пацієнтів

    Програма є безкоштовною для пацієнтів та повністю покривається державою. Кошти, що надходять на "Дія.Картку", можна використати лише для оплати медичних обстежень у межах програми.


    Скринінг здоров'я 40+

    Нагадаємо, українці можуть долучитися до національної програми "Скринінг здоров'я 40+" через застосунок "Дія" та отримати виплату на "Дія.Картку" ПриватБанку. Розмір допомоги становить 2000 гривень, а кошти зараховуються на картку протягом семи днів після її активації.
    За матеріалами: РБК-Україна
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,9697
    		  0,1584
    		 0,37
    EUR
    		 1
    		 50,9062
    		  0,1163
    		 0,23

    Курс обміну валют на вчора, 09:37
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,6045  0,05 0,12 43,1686  0,06 0,14
    EUR 50,6724  0,18 0,36 51,4141  0,12 0,24

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,0850  0,27 0,62 43,1150  0,27 0,62
    EUR 50,9435  0,03 0,07 50,9620  0,03 0,07

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес