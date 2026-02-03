Фінансові новини
Запрошення в «Дії» на «Скринінг здоров’я 40+»: хто отримає першим.
09:51 02.02.2026 |
З 31 січня українці почнуть отримувати перші запрошення на участь у програмі "Скринінг здоров'я 40+". Повідомлення надходитимуть у застосунку "Дія" - першими їх отримають люди віком від 40 років, які народилися 1 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.
Як формується черга на запрошення
Запрошення надсилають через 30 днів після дня народження.
Наприклад, якщо людині вже виповнилося 40 років і вона народилася 2 січня, повідомлення в застосунку "Дія" надійде 1 лютого.
Як взяти участь у програмі
Для участі в програмі необхідно:
Де можна пройти обстеження
Наразі понад 800 медичних закладів по всій Україні готові надавати послугу "Скринінг здоров'я 40+".
Ознайомитися з переліком медичних установ або знайти найближчий заклад можна на спеціальному сайті програми: https://screening.moz.gov.ua
Що таке "Скринінг здоров'я 40+".
"Скринінг здоров'я 40+" - це національна програма раннього виявлення хронічних захворювань.
Базові обстеження допомагають:
Послуга безоплатна для пацієнтів
Програма є безкоштовною для пацієнтів та повністю покривається державою. Кошти, що надходять на "Дія.Картку", можна використати лише для оплати медичних обстежень у межах програми.
Скринінг здоров'я 40+
Нагадаємо, українці можуть долучитися до національної програми "Скринінг здоров'я 40+" через застосунок "Дія" та отримати виплату на "Дія.Картку" ПриватБанку. Розмір допомоги становить 2000 гривень, а кошти зараховуються на картку протягом семи днів після її активації.
