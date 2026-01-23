Фінансові новини
- |
- 23.01.26
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Ситуація може ускладнитися»: Кличко повторно закликав жителів Києва виїхати.
13:42 23.01.2026 |
Мер Києва Віталій Кличко закликав містян, які мають можливість, виїхати за місто, а тих, хто залишається, зробити запас продуктів, води і ліків. За його словами, ситуація складна, але може бути ще гірше.
Джерело: Кличко у Facebook
Пряма мова: "До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент.
Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх".
Деталі: За його словами, Київ, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що росіяни продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій.
Кличко закликав роботодавців організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.
У кожному районі столиці перша ланка реагування - це районна держадміністрація.
Кличко повідомив, що Київ визначив у кожному районі міста опорні пункти обігріву (незламності), де, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей.
У цих пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.
Мер наголосив, що всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7. Цілодобово продовжують працювати комунальники, лікарні і соціальні заклади.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
|Документ про гарантії безпеки готовий до підписання, терміни залежать від США — президент.
|ЄС і США готують «план процвітання» України: Фон дер Ляєн озвучила подробиці.
|Японія у 2026 році спрямує $6 млрд на гуманітарну й технічну допомогу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Аграрний ринок може повторити успіх біржової торгівлі деревиною — НКЦПФР
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|«Ситуація може ускладнитися»: Кличко повторно закликав жителів Києва виїхати.
|ЄС і США готують «план процвітання» України: Фон дер Ляєн озвучила подробиці.
|Повернення техогляду та врегулювання ринку таксі серед пріоритетів Мінвідновлення
|До Реєстру збитків від російської агресії надійшло 100 тисяч заяв
|Фішингові атаки маскують під акції з безкоштовним пальним
|Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський
Бізнес
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%