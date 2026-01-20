Фінансові новини
- |
- 20.01.26
- |
- 08:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До Реєстру збитків від російської агресії надійшло 100 тисяч заяв
08:03 20.01.2026 |
Реєстр збитків для України отримав 100 тисяч заяв від фізичних осіб щодо компенсації шкоди, збитків або шкоди здоров'ю, завданих російською агресією.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на офіційному сайті Реєстру.
Подані заяви належать до таких категорій: смерть або шкода здоров'ю, катування та сексуальне насильство, вимушене переміщення, пошкодження або знищення житлового майна, а також інші форми матеріальної та нематеріальної шкоди, завданої фізичним особам.
"Водночас цей показник охоплює лише частину завданих збитків, і очікується подання значно більшої кількості заяв у міру підвищення обізнаності та відкриття додаткових категорій"", - пояснив виконавчий директор Реєстру Маркіян Ключковський.
Нагадаємо, у 2023 році під егідою Ради Європи було створено міжнародний Реєстр збитків для України. Він є першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму для України
У грудні підписали конвенцію, що започатковує компенсаційну комісію з призначення репарацій українцям за втрати і збитки, завдані російською агресією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію
|«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
|Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|До Реєстру збитків від російської агресії надійшло 100 тисяч заяв
|Фішингові атаки маскують під акції з безкоштовним пальним
|Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський
|В Києві шкільні канікули продовжать до 1 лютого – Шмигаль
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Шмигаль роз’яснив нові правила під час комендантської години
Бізнес
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії
|Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X
|YouTube розширив функції батьківського контролю для користувачів в Україні
|Усі відеокарти RTX отримають технологію DLSS 4.5 від NVIDIA
|Reuters: Китай заборонив імпорт одного з найпотужніших ШІ-чипів Nvidia