До Реєстру збитків від російської агресії надійшло 100 тисяч заяв

08:03 20.01.2026 |

Україна

Реєстр збитків для України отримав 100 тисяч заяв від фізичних осіб щодо компенсації шкоди, збитків або шкоди здоров'ю, завданих російською агресією.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на офіційному сайті Реєстру.

Подані заяви належать до таких категорій: смерть або шкода здоров'ю, катування та сексуальне насильство, вимушене переміщення, пошкодження або знищення житлового майна, а також інші форми матеріальної та нематеріальної шкоди, завданої фізичним особам.

"Водночас цей показник охоплює лише частину завданих збитків, і очікується подання значно більшої кількості заяв у міру підвищення обізнаності та відкриття додаткових категорій"", - пояснив виконавчий директор Реєстру Маркіян Ключковський.

Нагадаємо, у 2023 році під егідою Ради Європи було створено міжнародний Реєстр збитків для України. Він є першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму для України

У грудні підписали конвенцію, що започатковує компенсаційну комісію з призначення репарацій українцям за втрати і збитки, завдані російською агресією.

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

