В Києві шкільні канікули продовжать до 1 лютого – Шмигаль

13:17 16.01.2026 |

Україна

Шкільні канікули в Києві продовжать до 1 лютого для збереження електроенергії, повідомив перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Було прийнято рішення по місту Києву продовжити канікули до 1 лютого для того, щоб сьогодні зокрема і зекономити електроенергію і трохи зекономити тепла для людей в будинках. До 1 лютого - таке рішення урядом прийнято. Сьогодні ця постанова буде опублікована і відповідно вона сьогодні в цій частині вступить в силу", - заявив Шмигаль під час виступу у Верховній Раді в п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4130
  0,0203
 0,05
EUR
 1
 50,4372
  0,0003
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1588  0,21 0,48 43,7912  0,17 0,39
EUR 50,1885  0,09 0,18 50,9100  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3100  0,25 0,57 43,3600  0,23 0,53
EUR 50,3260  0,22 0,43 50,3670  0,20 0,39

