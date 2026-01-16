Фінансові новини
В Києві шкільні канікули продовжать до 1 лютого – Шмигаль
13:17 16.01.2026
Шкільні канікули в Києві продовжать до 1 лютого для збереження електроенергії, повідомив перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль.
"Було прийнято рішення по місту Києву продовжити канікули до 1 лютого для того, щоб сьогодні зокрема і зекономити електроенергію і трохи зекономити тепла для людей в будинках. До 1 лютого - таке рішення урядом прийнято. Сьогодні ця постанова буде опублікована і відповідно вона сьогодні в цій частині вступить в силу", - заявив Шмигаль під час виступу у Верховній Раді в п'ятницю.
|Українська економіка зросла на 2–2,3% у 2025 році — оцінка Мінекономіки
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
