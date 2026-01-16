Авторизация

В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах

12:55 16.01.2026 |

Україна, Новини IT

Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі, йдеться у пресрелізі найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар".

"Ця технологія доповнює можливості нашої наземної мережі та забезпечує необхідний зв'язок, коли інші засоби недоступні - саме це зараз потрібно Україні", - наголосив у релізі СЕО компанії Олександр Комаров.

Зазначається, що абоненти протягом тестування надіслали понад 1,2 млн SMS-повідомлень.

У компанії нагадали, що протестувати технологію абоненти можуть в рамках чинних тарифних планів без додаткових витрат. Зокрема, наразі діє можливість користуватися SMS-повідомленнями. Супутникова технологія працює у відкритих місцевостях з чітким оглядом неба, додали в "Київстар".

Окрім того, віднедавна, окрім користувачів з Android, користувачі смартфонів iPhone з операційною системою iOS 26.2 або пізнішою версією теж можуть автоматично виявляти та підключатися до мережі "Kyivstar | SpaceX " у разі втрати наземного сигналу.

Напередодні, Національна комісія з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв'язку (НКЕК) продовжила дозвіл найбільшому українському оператору мобільного зв'язку "Київстар" на проведення тестування технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) до 20 квітня 2026 року.

У документі зазначалося, що продовження тестування дозволено на всій території України за винятком прикордонної території, території ведення бойових дій та тимчасово окупованих територій країни.

Як повідомлялось, система D2C працює через мережу із групи супутників Starlink Direct to Cell чисельністю більше як 650 шт. У 2026 році планується впровадити голосові дзвінки та мобільний інтернет у Starlink Direct to Cell.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів - це на 3,6% менше, ніж за попередній рік, водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% - до 15 млн.

Компанія в третьому кварталі 2025 року отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виведення "Київстару" на біржу був його 100%-ним власником.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3927
  0,2691
 0,62
EUR
 1
 50,4375
  0,1726
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1588  0,21 0,48 43,7912  0,17 0,39
EUR 50,1885  0,09 0,18 50,9100  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4850  0,08 0,17 43,5200  0,07 0,16
EUR 50,4905  0,05 0,10 50,5135  0,05 0,10

