Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

КМДА повідомила про припинення руху електротранспорту на Правому березі Києва

14:27 13.01.2026 |

Україна

У Києві на Правому березі через наслідки ворожих обстрілів та складну ситуацію в енергосистемі тимчасово припинено рух електротранспорту, повідомляє Київська міська державна адміністрація у вівторок.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася в енергосистемі через ворожі обстріли, тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на Правому березі Києва. Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів. Про це повідомляють у КП "Київпастранс", - йдеться у повідомленні на сайті мерії.

Там також наводиться перелік організованого дублюючого автобусного сполучення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1762
  0,0790
 0,18
EUR
 1
 50,3219
  0,2045
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9531  0,14 0,33 43,5785  0,11 0,24
EUR 50,1569  0,18 0,36 50,8981  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1100  0,17 0,39 43,1500  0,16 0,37
EUR 50,2920  0,26 0,51 50,3258  0,24 0,48

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес