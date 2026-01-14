Фінансові новини
КМДА повідомила про припинення руху електротранспорту на Правому березі Києва
14:27 13.01.2026 |
У Києві на Правому березі через наслідки ворожих обстрілів та складну ситуацію в енергосистемі тимчасово припинено рух електротранспорту, повідомляє Київська міська державна адміністрація у вівторок.
"У зв'язку з ситуацією, що склалася в енергосистемі через ворожі обстріли, тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на Правому березі Києва. Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів. Про це повідомляють у КП "Київпастранс", - йдеться у повідомленні на сайті мерії.
Там також наводиться перелік організованого дублюючого автобусного сполучення.
