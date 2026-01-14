Фінансові новини
- |
- 14.01.26
- |
- 01:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Київ забезпечить гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів
13:29 13.01.2026 |
Міський голова Києву Віталій Кличко доручив Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації (КМДА) і районним держадміністраціям міста забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням тих мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів - це переважно одинокі літні люди, повідомив він у своєму телеграм-каналі у вівторок.
"Що стосується тих, хто не стоїть на обліку. Звертаюся до киян, якщо ви знаєте, що поруч з вами проживає одинока літня людина, маломобільна або людина з інвалідністю, яка потребує допомоги, повідомте про це або в кол-центр 1551, або в райадміністрацію вашого району", - додав мер.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін офіційно обрав інвестора для родовища літію в Кіровоградській області
|Україна отримає від Норвегії пакет допомоги на $400 млн
|Німецька Rheinmetall оголосила про передачу Україні БМП Lynx
|Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|КМДА повідомила про припинення руху електротранспорту на Правому березі Києва
|Добровільне пенсійне страхування: українці торік сплатили понад ₴87 млн
|Київ забезпечить гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів
|Кількість українських біженців із тимчасовим захистом у ЄС сягнула 4,33 млн
|Держгеокадастр проіндексував нормативну грошову оцінку земель за 2025 рік
|Рада розгляне пропозицію Зеленського про продовження строку загальної мобілізації
Бізнес
|Microsoft інтегрувала покупки безпосередньо в Copilot
|ШІ застосовують 93% українських компаній — результати дослідження
|На автозаводах Hyundai з’являться людиноподібні роботи
|Держава збільшила компенсації роботодавцям за найм працівників з пільгових категорій
|Mercedes-Benz CLA отримає систему допомоги водієві на базі NVIDIA DRIVE AV
|Universal Music оголосила про співпрацю з NVIDIA у сфері музичного ШІ
|Intel представила процесори Core Ultra 300 з приростом ігрової продуктивності до 77%