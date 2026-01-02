Фінансові новини
З 1 січня усі закупівлі для ЗСУ передаються єдиній Агенції оборонних закупівель Міноборони – Шмигаль
10:26 02.01.2026 |
З 1 січня 2026 року вступає в дію новий етап реформи оборонного забезпечення. Усі закупівлі для Українського війська - озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали - здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України, повідомив голова міністерства Денис Шмигаль.
"Це означає єдину точку відповідальності за сферу забезпечення та реалізацію комплексної стратегії постачання. Міністерство оборони, як і раніше, зберігає за собою функції формування політики та здійснення контролю. Наглядова рада АОЗ продовжить свою роботу. Протягом січня буде призначено членів на вакантні позиції на конкурсній основі", - пояснив Шмигаль в повідомленні в телеграм-каналі.
Він нагадав, що реформа оборонних закупівель триває з 2023 року та вже довела свою ефективність. Було здійснено відхід від паперової бюрократії та побудовано сучасну цифрову інфраструктуру в системі оборонного забезпечення.
"Ключове досягнення - система DOT-Chain. Вона дозволила оцифрувати близько 70% документообігу у постачанні озброєння та тилових товарів. Серед інших важливих результатів: завчасне планування потреб і контрактування, налагодження прямої взаємодії з військовими та організація системної роботи з ринком", - наголосив міністр і додві, що у 2026 році закупівельна агенція Міноборони зберігатиме стратегічний курс на цифровізацію, масштабування DOT-Chain та посилення ролі військових у прийнятті рішень через швидкі й адресні інструменти зворотного зв'язку.
