Україна серед лідерів GovTech у рейтингу Світового банку
11:03 29.12.2025 |
Україна отримала статус світового лідера у сфері цифрової трансформації державного сектору.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
"В оновленому звіті GovTech Maturity Index (GTMI) 2025 від Світового банку ми потрапили до групи лідерів. GTMI оцінює цифрову зрілість урядів 198 країн світу, розподіляючи їх на чотири групи - від A до D. Перебування у групі A означає, що Україна має найбільш розвинені та ефективні рішення у сфері GovTech", - ідеться в повідомленні.
Рейтинг формується на основі середнього бала за чотирма ключовими напрямками:
базові урядові системи (хмарні рішення та сумісність реєстрів),
надання онлайн-послуг (зручність та доступність сервісів для людей),
цифрова участь громадян (інструменти електронної демократії і залучення людей до ухвалення рішень),
драйвери розвитку (інституційні механізми, стратегії та інноваційне середовище).
За кожним із напрямків Україна продемонструвала високі результати, зазначають у Мінцифри.
"Ключовий драйвер успіху - екосистема "Дії". Ми поєднали зручні сервіси, реальну участь громадян в управлінні країною та системні зміни в держсекторі. Це дало змогу Україні бути у вищій лізі цифрових держав", - підсумували в міністерстві.
ТЕГИ
