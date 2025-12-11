Фінансові новини
- |
- 11.12.25
- |
- 07:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На Київщині за один мільярд збудують нове СІЗО замість Лук’янівського
18:50 10.12.2025 |
Держустанова "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" 25 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ "Антаріс ПВР-Буд" будівництво слідчого ізолятора за 1,09 млрд грн.
Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".
Новий СІЗО мають збудувати до кінця 2028 року на базі Бориспільської виправної колонії №119 (Київська область), відомої як "Мартусівка".
У 2025 році виконають роботи на контрольно-пропускному пункті 1 та 2, черговій частині, кімнатах побачень, медичній частині з амбулаторією та прогулянковими двориками, режимних корпусах №1, 2 та оглядовій вежі з технологічними приміщеннями.
Навесні 2025 року заступник міністра юстиції Євген Пікалов розповів, що новий слідчий ізолятор у Мартусівці буде розрахований на 1072 місця. За його словами, відкриття установи дозволить розвантажити Лук'янівське СІЗО та остаточно розв'язати проблему його невідповідності європейським стандартам.
Фінансування робіт у 2025 році здійснюється з державного бюджету. На 2025 рік передбачено 3,57 млн грн, на 2026 рік - 416,82 млн грн, на 2027 рік - 469,80 млн грн, а на 2028 рік - 200,00 млн грн.
Як зазначає видання, в інформації про матеріальні ресурси ціни на вагомі позиції кошторису відповідають ринковим або наближені до них.
Генеральну дирекцію ДКВС України очолює Денис Гергі, уповноваженою особою з питань закупівель є Олена Сімак.
Столична "Антаріс ПВР-Буд" належить Марині Батаєвій. Вона також володіє ТОВ "Торгівельна компанія "Міськбуд Партнер".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
|Євросоюз доєднається до створення Комісії з розгляду претензій України до Росії
|Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|На Київщині за один мільярд збудують нове СІЗО замість Лук’янівського
|У "Дії" з’явиться інтерактивна карта інтернет-покриття xPON
|В Україні почала сповільнюватися інфляція - Держстат
|Більше половини українців планують витратити на святковий шопінг до 5 тис. грн, цікавляться ШІ-асистентами 10% - дослідження
|В "Резерв+" уже 6 млн користувачів, а до держбюджету сплачено 1 млрд грн штрафів за порушення обліку - Міноборони
|Оборонні стартапи з початку року залучили вже понад $105 мільйонів інвестицій
Бізнес
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів
|ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg
|Google та Apple спрощують перехід між Android і iOS
|Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача
|Google Doppl запускає шопінг-стрічку для примірки одягу з відео, повністю згенерованими ШІ
|На ринку більше не вважають OpenAI лідером у сфері ШІ – Bloomberg