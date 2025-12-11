Авторизация

На Київщині за один мільярд збудують нове СІЗО замість Лук’янівського

18:50 10.12.2025 |

Україна

Держустанова "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" 25 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ "Антаріс ПВР-Буд" будівництво слідчого ізолятора за 1,09 млрд грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Новий СІЗО мають збудувати до кінця 2028 року на базі Бориспільської виправної колонії №119 (Київська область), відомої як "Мартусівка".

У 2025 році виконають роботи на контрольно-пропускному пункті 1 та 2, черговій частині, кімнатах побачень, медичній частині з амбулаторією та прогулянковими двориками, режимних корпусах №1, 2 та оглядовій вежі з технологічними приміщеннями.

Навесні 2025 року заступник міністра юстиції Євген Пікалов розповів, що новий слідчий ізолятор у Мартусівці буде розрахований на 1072 місця. За його словами, відкриття установи дозволить розвантажити Лук'янівське СІЗО та остаточно розв'язати проблему його невідповідності європейським стандартам.

Фінансування робіт у 2025 році здійснюється з державного бюджету. На 2025 рік передбачено 3,57 млн грн, на 2026 рік - 416,82 млн грн, на 2027 рік - 469,80 млн грн, а на 2028 рік - 200,00 млн грн.

Як зазначає видання, в інформації про матеріальні ресурси ціни на вагомі позиції кошторису відповідають ринковим або наближені до них.

Генеральну дирекцію ДКВС України очолює Денис Гергі, уповноваженою особою з питань закупівель є Олена Сімак.

Столична "Антаріс ПВР-Буд" належить Марині Батаєвій. Вона також володіє ТОВ "Торгівельна компанія "Міськбуд Партнер".

За матеріалами: Економічна правда
 

Бізнес