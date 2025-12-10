Фінансові новини
- 10.12.25
- 18:49
У "Дії" з’явиться інтерактивна карта інтернет-покриття xPON
18:03 10.12.2025 |
Уряд затвердив порядок, за яким оператори фіксованого зв'язку мають регулярно подавати дані про реальне інтернет-покриття, зокрема сучасними мережами xPON, які будуть відображатись в застосунку "Дія".
Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови, що є в розпорядженні ЕП.
Згідно з документом нове рішення розв'язувати проблему відсутності в Україні єдиного достовірного джерела інформації про те, де саме доступний якісний фіксований інтернет.
Зокрема у Мінцифри наголошують, що технологія xPON, яку оператори активно розгортають після початку масових відключень світла, стала ключовим елементом цієї стійкості. Вона дозволяє забезпечувати високошвидкісний і енергонезалежний доступ до інтернету, працюючи навіть за відсутності електроживлення.
Нова постанова має створити технічну можливість для регулярного збору, оновлення та публікації даних про покриття.
Окрім карти покриття, у "Дії" користувачі зможуть залишати відгуки про роботу провайдерів за конкретними адресами. Дані оновлюватимуться та верифікуватимуться, що дасть державі й громадськості інструмент контролю за якістю інтернет-послуг та оперативного реагування на проблеми.
