Україна втратила позиції у світовому рейтингу безвізу

18:20 14.10.2025 |

Україна

 

Україна втратила чотири позиції у глобальному рейтингу країн за рівнем свободи пересування, який вони надають своїм громадянам. Про це свідчить оновлений The Henley Passport Index.

За даними рейтингу за третій квартал 2025 року, Україна посіла 33-тє місце (проти 29-го минулого кварталу), опинившись між Парагваєм і Домінікою. Синя книжка з тризубом дає змогу українцям подорожувати без віз до 144 країн (проти 147).

 

На першому місці залишився Сінгапур - з його паспортом можна подорожувати до 193 країн світу. На другому і третьому - Південна Корея (190) та Японія (189 країн).

Четверте місце з безвізовим доступом до 188 країн ділять Німеччина, Італія, Люксембург, Іспанія і Швейцарія, п'яте - Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Ірландія та Нідерланди (187 країн).

Замикають рейтинг Ірак, Сирія та Афганістан, паспорти яких дають їхнім громадянам доступ до 29, 26 і 24 країн відповідно.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

