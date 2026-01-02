Авторизация

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

13:47 02.01.2026 |

Політика, Україна

Президент України Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс президента.

"Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами президента, Буданов має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

Крім того, Зеленський доручив новому керівнику ОП у взаємодії із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України й подальші кроки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1701
  0,1831
 0,43
EUR
 1
 49,5499
  0,2448
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9333  0,01 0,03 42,5363  0,04 0,09
EUR 49,3915  0,03 0,05 50,0811  0,04 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2500  0,13 0,31 42,2900  0,07 0,17
EUR 49,5550  0,13 0,27 49,5935  0,06 0,12

