Оформлення паспортів України подорожчало з 1 січня: повний список нових цін.
13:25 02.01.2026 |
З 1 січня 2026 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" підвищив вартість бланків окремих біометричних документів. У результаті зросла й загальна ціна оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.
Про це повідомила Державна міграційна служба.
Нові тарифи на документи
Паспорт громадянина України (ID-картка):
Закордонний паспорт:
Посвідки для іноземців:
Що робити тим, хто вже оплатив?
Тим, хто оплатив адміністративний збір наприкінці 2025 року, але ще не подав документи, варто знати: якщо заява подана до 31 грудня 2025 року включно, документи оформлюються за старою ціною ‒ доплачувати різницю не потрібно. Якщо ж оплата відбулася у 2025 році, а документи подаються після 1 січня 2026 року, доведеться доплатити різницю тарифів на момент подачі заяви.
