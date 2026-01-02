Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Оформлення паспортів України подорожчало з 1 січня: повний список нових цін.

13:25 02.01.2026 |

Україна

З 1 січня 2026 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" підвищив вартість бланків окремих біометричних документів. У результаті зросла й загальна ціна оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Про це повідомила Державна міграційна служба.


Нові тарифи на документи

Паспорт громадянина України (ID-картка):

  • Вперше (у 14 років) ‒ безкоштовно
  • Не терміновий (оформлення до 20 робочих днів) ‒ 618 грн
  • Терміновий (оформлення до 10 робочих днів) ‒ 988 грн

    • Закордонний паспорт:

  • Не терміновий (оформлення до 20 робочих днів) ‒ 1 147 грн
  • Терміновий (оформлення до 7 робочих днів) ‒ 1 787 грн

    • Посвідки для іноземців:

  • На постійне проживання ‒ 1 235 грн
  • На тимчасове проживання ‒ 1 140 грн 

    • Що робити тим, хто вже оплатив?

    Тим, хто оплатив адміністративний збір наприкінці 2025 року, але ще не подав документи, варто знати: якщо заява подана до 31 грудня 2025 року включно, документи оформлюються за старою ціною ‒ доплачувати різницю не потрібно. Якщо ж оплата відбулася у 2025 році, а документи подаються після 1 січня 2026 року, доведеться доплатити різницю тарифів на момент подачі заяви. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

