«Дія» одружила в онлайні 17 000+ пар за рік, ще 3 млн українців освідчились через застосунок

"Дія" поділилась статистикою використання послуги "Шлюб онлайн" на честь річниці її запуску.

Відтак, за рік роботи послуги заяви на шлюб через "Дію" подали 44 322 пари, при цьому 17 921 з них одружились просто в застосунку - по відеозв'язку "під наглядом" фахівців ДРАЦС. Слід зазначити, що перша цифра могла бути ще більшою, але в останні місяці послуга була недоступною.

Ще 1522 пари уклали шлюб із пріоритетом для військових, а загалом 3 млн українців освідчились напряму в "Дії" (хоча, певно, значна кількість заявок була подана як експеримент, аби випробувати нову фічу).

Серед інших нововведень: окремі цифрові офіси ДРАЦС, які й організовують шлюб в онлайні. До прикладу, київський одружував в середньому 140 пар на день, а львівський - 60.

Зазначимо, що саме завдяки цій послузі застосунок "Дія" потрапив в найкращі 200 винаходів світу за версією журналу TIME.

Раніше застосунок почав видавати жартівливі сертифікати неодружених, а на майбутнє анонсували послугу "розлучення онлайн". Остання буде доступна лише подружжям без неповнолітніх дітей і обіцяє прибрати зайві поїздки та збори паперів - "Дія" автоматично перевірить інформацію в реєстрі й, якщо все в порядку, пару розлучать через місяць після подання заяви.