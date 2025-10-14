Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві встановлять сонячні електростанції на дахах понад 800 будинків

11:58 14.10.2025 |

Україна

 

Київрада затвердила Концепцію встановлення сонячних електростанцій та систем зберігання енергії у громадських адміністративних будівлях та житловому фонді столиці.

Згідно із нею, сонячними електростанціями у столиці планують обладнати сотні лікарень, шкіл, дитячих садків та житлових будинків, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

Зокрема, у межах реалізації Концепції в Києві:

* обладнають понад 830 будівель сонячними електростанціями (СЕС) із загальною потужністю близько 178 МгВТ;

* у лікарнях, дитсадках та школах встановлять акумулятори, щоб у разі відключення об'єкт міг працювати мінімум 4-6 годин.

Для фінансування цих заходів планують залучити кошти з міського та державного бюджетів, а також від інвесторів і міжнародних фінансових організацій.

"Впровадження заходів Концепції розвитку сонячної генерації забезпечить резервне живлення закладів охорони здоров'я, освіти соціального захисту та житлового фонду, створивши для них резерв на випадок пошкодження централізованих мереж", - пояснили у КМДА.

Міська влада зауважує, що в Києві вже є успішні приклади роботи СЕС. Так, у пологовому будинку № 3 встановлено СЕС на 120 кВт, у лікарні № 12 - СЕС на 100 кВт, у житловому будинку на вул. Великій Васильківській, 124 - дахова СЕС з акумуляторами, яка забезпечує роботу ліфтів, насосів і решти необхідного обладнання.

Загалом у житлових будинках міста вже встановили близько сотні СЕС, які здатні забезпечувати не лише потреби будинку в умовах знеструмлення, а й віддавати вироблену електроенергії в централізовану мережу.

Як повідомлялося, Кабмін схвалив План проходження зими, який серед іншого передбачає створення антикризових штабів у регіонах та затвердження єдиного алгоритму дій для запобігання блекаутам та швидкого виходу з них.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

