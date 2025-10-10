Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна збільшила кількість угод про міжнародні медичні партнерства до 95

16:43 10.10.2025 |

Україна

 

Україна уклала ще вісім медичних партнерств між українськими та зарубіжними клініками, збільшивши загальну кількість міжнародних партнерств в межах ініціативи до 95.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, в рамках Форуму Міжнародного медичного партнерства, який проходить цими днями в Києві, меморандуми про партнерство були підписані між Національним інститутом раку (Україна) та Інститутом Густава Руссі (Франція), Кременчуцькою міською лікарнею "Правобережна" та Університетською лікарнею Клермон-Феррана (Франція), Кременчуцькою лікарнею інтенсивного лікування та Університетською лікарнею Клермон-Феррана (Франція), Кременчуцьким перинатальним центром та Університетською лікарнею Клермон-Феррана (Франція), Чернігівською обласною дитячою лікарнею та Університетською лікарнею Лілля (Франція), МОЗ України та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), а також Дніпропетровською обласною клінічною лікарнею імені І. І. Мечникова та Razom for Ukraine (США) та Каунаською клінікою Литовського університету наук про здоров'я (Литва).

Сфери співпраці охоплюють ключові напрями охорони здоров'я: онкологію, перинатальну допомогу, реабілітацію, екстрену медичну допомогу.

В МОЗ зазначають, що меморандум між МОЗ України та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) інтегрує у партнерську мережу ще 17 медичних установ з Німеччини.

"Ці домовленості стануть міцним фундаментом для подальшої співпраці між українськими та іноземними лікарнями: впровадження сучасних клінічних рішень, стажування українських фахівців у провідних клініках світу, обмін досвідом та спільна реалізація проєктів, що підсилюють стійкість системи охорони здоров'я України", - підкреслили в МОЗ.

Міжнародне медичне партнерство - це ініціатива першої леді України Олени Зеленської, започаткована 2023 року на саміті перших леді та джентльменів, яка є унікальним прикладом горизонтальної співпраці між українськими та іноземними медичними закладами. Ініціатива об'єднує українські та закордонні медичні заклади, серед яких: Франція, Польща, Швеція, Іспанія, Чехія, Ізраїль, Велика Британія, Литва, Молдова, Канада, Австрія, Нідерланди та інші.

Серед напрямків співпраці - онкологія, хірургія, ментальне здоров'я, паліативна допомога, трансплантація, неонатологія, реабілітація та телемедицина.

В рамках партнерств понад 700 українських медичних працівників пройшли навчання та стажування у закордонних клініках, було проведено близько 150 спільних операцій. Завдяки партнерству допомогу отримали понад 400 пацієнтів, а лікарі здійснили понад 20 міжнародних візитів для обміну досвідом і практиками.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,17 0,41 41,7100  0,17 0,41
EUR 48,2300  0,09 0,19 48,2700  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес