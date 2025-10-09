Фінансові новини
09.10.25
16:21
RSS
мапа сайту
Фільм «Діти у вогні» про українських дітей війни, яких вже зібрав 5 нагород, вперше покажуть в Україні
16:11 09.10.2025 |
Українська гала-прем'єра кінострічки "Діти у вогні" українського режисера Євгена Афінеєвського, напіванімаційної, напівдокументальної, про долі українських дітей, які пережили і досі переживають війну, яка вже отримала п'ять міжнародних нагород, відбудеться в четвер в рамках XVI Одеського міжнародного кінофестивалю в київському кінотеатрі "Жовтень".
На пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер автори фільму, Афінієвський та продюсерка Галина Садомцева-Набаранчук розповіли, що у стрічці йдеться про вісьмох дітей, які стали жертвами російських атак, зазнали депортацій, поранень та ув'язнень.
"У фільмі йдеться про вісьмох маленьких українців, які в молодому віці стали свідками жахіть війни. Про їхні мрії, які були знищені агресією російського режиму... Фільм показує не лише їхні страждання, але й силу духу та незламну віру у майбутнє, яку вони зберігають навіть після пережитого. Це не щоденник жахів, а скоріше вшанування людського духу дітей. Витривалість, сила та здатність українських дітей долати ці трагедії та втрати роблять кожну історію великим натхненням для всіх", - йдеться у пресрелізі.
Світова премʼєра фільму відбулася 20 червня на 33-му кінофестивалі Raindance, де журі відразу ж нагородило фільм спеціальною відзнакою. На 64-му телевізійному фестивалі в Монте-Карло фільм отримав спеціальну нагороду журі та спеціальний приз AMADE за підтримку основної місії організації: захист найбільш вразливих дітей від насильства, експлуатації та зловживань.
Наразі фільм вже отримав понад п'ять різних нагород. Він також був показаний у програмі "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю та перед Парламентом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.
В пресконференції також взяли участь виконавчий директор Української кіноакадемії та генеральний директор Odesa Intern Анна Мачух та лауреатка Нобелівської премії Олександра Матвійчук.
