НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фільм «Діти у вогні» про українських дітей війни, яких вже зібрав 5 нагород, вперше покажуть в Україні

16:11 09.10.2025 |

Україна

Фільм "Діти у вогні" про українських дітей війни, яких вже зібрав 5 нагород, вперше покажуть в Україні

Українська гала-прем'єра кінострічки "Діти у вогні" українського режисера Євгена Афінеєвського, напіванімаційної, напівдокументальної, про долі українських дітей, які пережили і досі переживають війну, яка вже отримала п'ять міжнародних нагород, відбудеться в четвер в рамках XVI Одеського міжнародного кінофестивалю в київському кінотеатрі "Жовтень".

На пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер автори фільму, Афінієвський та продюсерка Галина Садомцева-Набаранчук розповіли, що у стрічці йдеться про вісьмох дітей, які стали жертвами російських атак, зазнали депортацій, поранень та ув'язнень.

"У фільмі йдеться про вісьмох маленьких українців, які в молодому віці стали свідками жахіть війни. Про їхні мрії, які були знищені агресією російського режиму... Фільм показує не лише їхні страждання, але й силу духу та незламну віру у майбутнє, яку вони зберігають навіть після пережитого. Це не щоденник жахів, а скоріше вшанування людського духу дітей. Витривалість, сила та здатність українських дітей долати ці трагедії та втрати роблять кожну історію великим натхненням для всіх", - йдеться у пресрелізі.

Світова премʼєра фільму відбулася 20 червня на 33-му кінофестивалі Raindance, де журі відразу ж нагородило фільм спеціальною відзнакою. На 64-му телевізійному фестивалі в Монте-Карло фільм отримав спеціальну нагороду журі та спеціальний приз AMADE за підтримку основної місії організації: захист найбільш вразливих дітей від насильства, експлуатації та зловживань.

Наразі фільм вже отримав понад п'ять різних нагород. Він також був показаний у програмі "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю та перед Парламентом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

В пресконференції також взяли участь виконавчий директор Української кіноакадемії та генеральний директор Odesa Intern Анна Мачух та лауреатка Нобелівської премії Олександра Матвійчук.
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

