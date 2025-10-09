Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Дія» збільшила число користувачів з 21 до 23 млн трохи менше ніж за рік

14:27 09.10.2025 |

Україна

 

Число користувачів застосунку "Дія" перевищило 23 млн, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, тоді як 30 жовтня минулого року він звітував про перетин позначки у 21 млн унікальних користувачів.

"Завдяки Дії ви можете отримати 70+ сервісів та 33 цифрові документи всього в декілька кліків. Наступний крок - понад 100 нових послуг", - написав він у телеграм у вівторок.

Торік, в кінці жовтня, Федоров повідомив про доступність у "Дії" 24 документів й понад 30 сервісів, а також про наявність у роботі команди більш ніж 100 послуг.

Серед проєктів цього року він виділив нещодавню презентацію першого у світі AI-асистента на порталі "Дія", який надає послуги. "Окремий трек - інтеграція штучного інтелекту в усі державні процеси", - додав віцепрем'єр.

Про те, що кількість користувачів "Дії" становить практично 22 млн осіб 31 грудня минулого року заявив Денис Шмигаль, який був тоді прем'єром.

Федоров же повідомляв про досягнення позначки у 20 млн користувачів застосунку 25 січня 2024 року, а про 19 млн - 11 квітня 2023 року.

Таким чином на залучення останніх 2 млн користувачів "Дії" знадобилося трохи менше року, тоді як на попередні 2 млн пішло півтора роки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес