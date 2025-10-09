Авторизация

У «Дії» з'явиться можливість залишити номерні знаки після перереєстрації чи заміни техпаспорта

12:58 09.10.2025 |

Україна

 

Нова послуга дозволить водіям через "Дію" залишити номерні знаки після перереєстрації транспорту чи заміни техпаспорта, а потім закріпити їх за новим, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

"Отримали "зелене світло" від уряду на запуск нових водійських послуг у "Дії". Скоро все відбуватиметься онлайн, а номер залишатиметься у вас удома та зберігатиметься в "цифрі ", - йдеться у повідомленні міністерства в четвер.

Зазначається, що у "Дії" буде доступний перегляд збережених номерних знаків, заміна їхо способу зберігання та продовження терміну, а також бронювання номерів і вибір потрібної комбінації зі свого " запасу " для нового авто.

Наразі для водіїв у застосунку "Дія" доступні послуги із заміною техпаспорта, продажу транспортного засобу, заміни посвідчення водія, шерингу авто та сплати штрафів ПДР.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

