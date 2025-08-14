Фінансові новини
В Україні оновили Єдиний реєстр довіреностей для спрощення роботи нотаріусів
14:38 14.08.2025 |
В Україні оновили Єдиний реєстр довіреностей в межах масштабної реформи нотаріату, спрямованої на цифровізацію та спрощення послуг. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
"В Україні триває велика реформа нотаріату, яка зробить нотаріальні послуги швидшими та сучаснішими без зайвої бюрократії. Один з її важливих етапів - оновлення Єдиного реєстру довіреностей", - зазначили в Мінцифрі.
У відомстві додали, що раніше реєстр був заплутаним і застарілим: нотаріуси витрачали час на незручний інтерфейс та вручну дублювали одні й ті самі дані у різних полях. Це уповільнювало роботу й збільшувало ризик помилок.
Новий інтерфейс зробили простим і зрозумілим. Функції згруповані логічно, а система автоматично підтягує повторювану інформацію. Це дозволить нотаріусам працювати швидше та знизить ризик помилок.
"Завдяки цьому оновленню у майбутньому українці зможуть перевіряти нотаріальні довіреності через Дію. Достатньо буде лише зісканувати QR-код на документі", - повідомили у Мінцифрі.
