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АНАЛІТИКА

Менше дитини на жінку: в Україні - антирекорд народжуваності

14:43 04.03.2025 |

Україна

 

Після початку повномасштабного вторгнення Україна встановила антирекорд по народжуваності - сьогодні цей показник дорівнює 0,9.

Про це під час конференції «Демографічне майбутнє України: стратегія стійкості та відновлення. Бачення громадянського суспільства» розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає кореспондент Укрінформу.

«У нас сьогодні антирекорд по кількості народжених дітей на одну жінку. Міжнародний показник відтворення населення - це 2,2 дитини на одну жінку дітородного віку. В середньому по країнах ЄС - 1,5. Це країни ЄС, в яких складна демографічна ситуація. В Україні ж до початку повномасштабного вторгнення було 1,16, після - 0,9. За деякими оцінками, це антирекорд взагалі в історії нашої країни», - сказала Марчак.

Вона зауважила також, що низька народжуваність разом із масштабною зовнішньою міграцією, внаслідок якої на підконтрольній території залишаються здебільшого люди похилого віку, призвели до стрімкого дорослішання населення країни. Лише за кілька останніх років середній вік українців із 41 року збільшився до 45.

«Ми дуже стрімко стаємо старшими як нація, і далі поки що виглядає так, що ця тенденція буде продовжуватися. Сьогодні співвідношення тільки пенсіонерів до працюючих людей становить 1:1, і це без урахування тих, хто отримує соціальну допомогу. Коли ми з вами досягнемо свого пенсійного віку, це співвідношення буде ймовірно вже набагато нижчим», - додала заступниця міністра.

За її словами, одним з головних завдань «Стратегії демографічного розвитку України» має стати створення можливостей для людей залишатися якомога довше економічно та фізично самостійними.

«Ми вже сьогодні маємо подбати про те, щоб старість для нас персонально прийшла якомога пізніше. Над цим ми спільно працюємо з Міністерством охорони здоров'я. Ми маємо подбати про те, щоб забезпечити собі гідний рівень життя у поважному віці, тому реформа пенсійного забезпечення є вкрай актуальною. Також ми маємо розвивати економіку догляду», - сказала Марчак.

На її переконання, в Україні, за прикладом розвинених країн, варто розвивати систему надавачів послуги догляду за старшими людьми - ринкових провайдерів, які зніматимуть з родини обов'язок супроводу літніх її членів.
 

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