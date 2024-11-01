Київська область запустила сучасну екологічну переробку сміття

У Бородянці Київської області за допомогою Японської агенції міжнародного співробітництва JICA з листопада запускають переробку будівельного сміття, що утворилося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, повідомив перший заступник голови Київської ОДА Микола Бойко агентству "Інтерфакс-Україна".

"На території Київщини внаслідок ведення бойових дій і постійних атак ворога наразі налічується близько 4 тисяч знищених об'єктів, які потребують повного демонтажу та подальшого відновлення. За урядовою угодою між Японією та Україною ми у 2023 році отримали відповідну техніку для переробки будівельного сміття, після підготовки персоналу та налагодження технологічних процесів запускаємо промислову лінію з його переробки", - повідомив Бойко.

Він нагадав, що після деокупації Київщини розпочався демонтаж зруйнованих будівель, загалом таке будсміття зібрано на 33 майданчиках тимчасового зберігання відходів від руйнувань у звільнених громадах. Для вирішення завдання створено комунальне підприємство, яке займатиметься переробкою такого будсміття.

Відповідно до програми Київщина отримала від JICA 39 одиниць спецтехніки та обладнання, чотири з них передано Ірпінській громаді, три - до Сум. Запуск обладнання та налаштування технологій супроводжували експерти JICA, усі співробітники пройшли навчання та отримали сертифікацію.

Для пілотного запуску лінії переробки обрано Бородянку. Тут перероблятимуть матеріали з майданчиків тимчасового зберігання будвідходів Макарівської та Бородянської громад.

"Нещодавно урядом було ухвалено рішення про розширення програми комплексного відновлення Бородянки, передбачено фінансування не для 20 пілотних об'єктів, а для 78, частина з яких ще потребує демонтажу. Саме тому ми розміщуємо цю спецтехніку в Бородянці, будемо демонтувати й одразу переробляти будівельні відходи на цьому майданчику, що значно прискорить процес", - пояснив вибір Бойко.

За його оцінками, у Київській області вже демонтовано до 200 тис. тонн будсміття, ще потрібно розібрати зруйнованих об'єктів загальним обсягом близько 100 тис. тонн. Прогнозований обсяг відходів руйнувань, які будуть перероблені у 2024 році, орієнтовно, становить 15-20 тис. тонн. У 2025 році заплановано переробляти понад 50 тисяч тонн.

"Це дійсно перший в Україні повноцінний цикл переробки будівельного сміття, згідно з найжорсткішими світовими стандартами. Передбачено все - від азбесто-аналізаторів до систем пилопригнічення, шумоізоляції та генераторів на випадок відсутності електрики. Відпрацьовано підбір і сортування матеріалу для подальшої переробки. Перед пуском була виїзна перевірка японської сторони. Ми все фінально протестували, з понеділка починаємо безперервно переробляти", - повідомив Бойко.

На першому етапі усі варіанти фракцій використовуватимуться на підсипці доріг. Розглядається і варіант подальшого використання як сировини для будматеріалів, ведуться переговори з низкою великих організацій. Але для цього, за словами Бойка, необхідне отримання держстандартів на такі матеріали, КОВА вже звернулася з цього приводу до Мінінфраструктури та Мінекономіки.

"Спочатку ми маємо намір використовувати отримані матеріали для комунальних проєктів, а в майбутньому, щоб компенсувати витрати бюджету, можлива реалізація отриманих після переробки матеріалів за запитом бізнесу", - зазначив він.