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АНАЛІТИКА

Київська область запустила сучасну екологічну переробку сміття

23:24 01.11.2024 |

Україна

Київська область запустила сучасну екологічну переробку сміття

 

У Бородянці Київської області за допомогою Японської агенції міжнародного співробітництва JICA з листопада запускають переробку будівельного сміття, що утворилося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, повідомив перший заступник голови Київської ОДА Микола Бойко агентству "Інтерфакс-Україна".

"На території Київщини внаслідок ведення бойових дій і постійних атак ворога наразі налічується близько 4 тисяч знищених об'єктів, які потребують повного демонтажу та подальшого відновлення. За урядовою угодою між Японією та Україною ми у 2023 році отримали відповідну техніку для переробки будівельного сміття, після підготовки персоналу та налагодження технологічних процесів запускаємо промислову лінію з його переробки", - повідомив Бойко.

Київська область запустила сучасну екологічну переробку сміття

 

Він нагадав, що після деокупації Київщини розпочався демонтаж зруйнованих будівель, загалом таке будсміття зібрано на 33 майданчиках тимчасового зберігання відходів від руйнувань у звільнених громадах. Для вирішення завдання створено комунальне підприємство, яке займатиметься переробкою такого будсміття.

Відповідно до програми Київщина отримала від JICA 39 одиниць спецтехніки та обладнання, чотири з них передано Ірпінській громаді, три - до Сум. Запуск обладнання та налаштування технологій супроводжували експерти JICA, усі співробітники пройшли навчання та отримали сертифікацію.

Київська область запустила сучасну екологічну переробку сміття

 

Для пілотного запуску лінії переробки обрано Бородянку. Тут перероблятимуть матеріали з майданчиків тимчасового зберігання будвідходів Макарівської та Бородянської громад.

"Нещодавно урядом було ухвалено рішення про розширення програми комплексного відновлення Бородянки, передбачено фінансування не для 20 пілотних об'єктів, а для 78, частина з яких ще потребує демонтажу. Саме тому ми розміщуємо цю спецтехніку в Бородянці, будемо демонтувати й одразу переробляти будівельні відходи на цьому майданчику, що значно прискорить процес", - пояснив вибір Бойко.

За його оцінками, у Київській області вже демонтовано до 200 тис. тонн будсміття, ще потрібно розібрати зруйнованих об'єктів загальним обсягом близько 100 тис. тонн. Прогнозований обсяг відходів руйнувань, які будуть перероблені у 2024 році, орієнтовно, становить 15-20 тис. тонн. У 2025 році заплановано переробляти понад 50 тисяч тонн.

"Це дійсно перший в Україні повноцінний цикл переробки будівельного сміття, згідно з найжорсткішими світовими стандартами. Передбачено все - від азбесто-аналізаторів до систем пилопригнічення, шумоізоляції та генераторів на випадок відсутності електрики. Відпрацьовано підбір і сортування матеріалу для подальшої переробки. Перед пуском була виїзна перевірка японської сторони. Ми все фінально протестували, з понеділка починаємо безперервно переробляти", - повідомив Бойко.

На першому етапі усі варіанти фракцій використовуватимуться на підсипці доріг. Розглядається і варіант подальшого використання як сировини для будматеріалів, ведуться переговори з низкою великих організацій. Але для цього, за словами Бойка, необхідне отримання держстандартів на такі матеріали, КОВА вже звернулася з цього приводу до Мінінфраструктури та Мінекономіки.

"Спочатку ми маємо намір використовувати отримані матеріали для комунальних проєктів, а в майбутньому, щоб компенсувати витрати бюджету, можлива реалізація отриманих після переробки матеріалів за запитом бізнесу", - зазначив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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