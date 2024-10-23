Україна втратить частину родючих земель, їх законсервують через забруднення внаслідок війни, – Міндовкілля

Через розв'язану Росією війну частина родючих земель буде непридатною для обробітку довгий час, їх доведеться законсервувати.

Про це перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олена Крамаренко розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона нагадала, що внаслідок бойових дій у ґрунт потрапляє ціла низка шкідливих речовин.

"Важкі метали, такі як ртуть і свинець, входять до складу сполук, які використовують для детонації вибухових речовин. Кількісно найважливіші сполуки у звичайних боєприпасах - вибухові речовини. Це тротил, октаген, сірка, гексоген і тетрил. Всі вони несуть загрозу для здоров'я людей", - розповіла Крамаренко.

"Найбільшої шкоди завдають ракети. Їхнє паливо отруює ґрунт і воду, провокує хімічне забруднення довкілля. Пожежі спричиняють викиди у повітря, забруднення атмосфери, і ще вони знищують родючий шар нашої землі. У майбутньому такі деградовані ґрунти довгий час не можна буде використовувати для сільськогосподарського виробництва, вони не даватимуть врожай. Тобто вони будуть законсервовані", - додала заступниця міністра.

Вона зауважила, що з ґрунтів шкідливі речовини можуть потрапляти у підземну воду, забруднюючи колодязі, скважини та річки.

"Думаю, що ми та наше довкілля ще довго будемо відчувати на собі вплив цих речовин", - зазначила Крамаренко.

Заступниця міністра додала, що на відновлення знищених внаслідок війни лісів знадобиться близько 90 років, термін відновлення забруднених ґрунтів поки що спрогнозувати важко.

"Зараз без дослідження цих територій ми не можемо сказати, на який час ми можемо відкласти їх використання. Після деокупації й розмінування ми проведемо дослідження, які дадуть змогу зрозуміти, які грунти відновляться достатньо швидко, а які доведеться законсервувати. Зараз на це питання важко відповісти", - сказала Крамаренко.

Як повідомлялося, станом на вересень 2024 року, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано понад 6 тис. екологічних злочинів, а завдана шкода екології України оцінюється у 2,6-2,7 трильйона гривень, розповідала міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.