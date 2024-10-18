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25% біженців з України хочуть залишитися закордоном назавжди
14:11 18.10.2024 |
Майже 25 відсотків українських біженців у Європі планують оселитися за межами України в довгостроковій перспективі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром міжнародних інституційних порівнянь і міграційних студій при Інституті Ifo в Мюнхені, оприлюднені у п'ятницю, 18 жовтня.
"Близько 35 відсотків українських біженців хочуть повернутися в Україну, щойно там знову стане безпечно. Лише 4% планують повернутися найближчим часом незалежно від ситуації з безпекою", - зазначив Пану Поутваара (Panu Poutvaara), директор Центру міграційних досліджень Ifo.
Зазначається, що дещо майже 11% біженців вже повернулися в Україну, ще 25 відсотків не визначилися. "Наші результати показують, що хоча багато хто з українських біженців досі хоче повернутися до своєї країни, перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості. Чим довше триває конфлікт, тим більше людей можуть уявити собі майбутнє за межами України", - каже дослідниця міграції Ifo Івонн Гісінг (Yvonne Giesing).
Невдовзі після втечі лише 10 відсотків українців заявили, що в довгостроковій перспективі оселяться за межами України, додають в Ifo. До кінця 2023 року ця частка зростала в середньому на 1,6 відсоткового пункту за 100 днів, тоді як фактичний рівень повернення становив 2,7 відсоткового пункту. На противагу цьому, майже 60 відсотків прагнули повернутися в Україну одразу після втечі, щойно вони знову відчують себе в безпеці. З часом ця частка різко знизилася в середньому на 4,7 відсоткового пункту за 100 днів.
Опитування ifo проведене у червні 2024 року.
Нагадаємо, у березні повідомлялося про те, що лише кожен п'ятий біженець з України (21 відсоток) у Німеччині розраховує на можливість повернення на батьківщину, водночас абсолютна більшість - 77 відсотків - планували залишитися у ФРН принаймні ще на наступні два роки, а ще два відсотки воліли б переїхати до іншої країни.
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